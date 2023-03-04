مران الزمالك استعدادا للترجى.. جلسة فيريرا وظهور الطفل الباكى وتأهيل جابر

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء ، استعدادا للقاء الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت الجلسة حديثا بين جوسفالدو فيريرا المدير الفني واللاعبين حول ضرورة غلق ملف مباراة بيراميدز ومسابقة الدوري بشكل مؤقت، وطالبهم بالتركيز على مواجهة الترجي المرتقبة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تدريبات تأهيلية لأساسى الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة بيراميدز تدريبات تأهيلية، على هامش مران الأبيض اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

واكتفى لاعبو الزمالك الذي خاضوا مباراة بيراميدز مساء الأمس بخوض بعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانيزيوم، خوفا من تعرضهم للإرهاق.

عمر جابر يواصل برنامجه التأهيلى

واصل عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم السبت التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاءاستعدادا للقاء الترجي التونسي المقبل في دوري أبطال أفريقيا..

وخاض جابر مجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم، طبقا للبرنامج التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق بعد الإصابة التي لحقت به مؤخراً بشد عضلي وأبعدته عن لقاء بيراميدز الأخير في الدوري.

الطفل "الباكى " يظهر فى تدريبات الزمالك

تواجد الطفل أحمد إبراهيم مشجع نادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للأبيض اليوم السبت التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء الترجي التونسي المقبل في دوري أبطال أفريقيا.

وحرص لاعبو الفريق على تحية الطفل المشجع والتقاط بعض الصور التذكارية معه، وذلك بعد انتشار الفيديو الذي ظهر فيه يدعم لاعبي الزمالك ويطالبهم بتحقيق الفوز في المباريات باكيا .



واستأنف فريق الزمالك تدريباته الجماعية اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.