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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

هل تناور الصين بـ ورقة دعم روسيا لعقد صفقات اقتصادية أوروبية ؟

صدى البلد

قال عربي مرزوق، مُراسل "القاهرة الإخبارية"، من العاصمة الألمانية برلين، إن "بايدن وشولتس" دخلا في جلسة نقاش استمرت لمدة ساعة كاملة، بحثا خلالها المبادرة الصينية لإقرار السلام في ملف الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف أن المحللين القريبين من المستشارية الألمانية، أكدوا أن محور حديث الجلسة التي جمعت القائدين، تمثلت في كيفية ممارسة الصين لنوع من الضغط على روسيا، إضافة إلى الحديث عن الضمانات الأمنية التي يمكن أن تحصل عليها أوكرانيا لإنهاء العملية العسكرية الروسية.

 أسلحة نوعية

وأشار إلى أن الجانبين، ناقشا مسألة إرسال الصين أسلحة نوعية لروسيا، مُؤكدًا أن المحللين يرون بكين غير جادة في إرسال أسلحة لموسكو، ولكنها تناور بهذا الكارت؛ من أجل الحصول على صفقات اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي.

على الرغم من كون مخرجات الجلسة التي جمعت الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، قد لمست الملفات المعتادة والأكثر بروزًا على الساحة الدولية، وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية، فإن هناك تكهنات حول المزيد من الملفات التي تطرق إليها الاجتماع بين الجانبين.

روسيا الصين أوكرانيا موسكو جو بايدن العاصمة الألمانية برلين

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