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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار سيارات فيات موديل 2023 في مصر .. صور

الاسعار الجديدة لسيارات
الاسعار الجديدة لسيارات فيات في مصر

شهدت القائمة الخاصة بسيارات شركة فيات الايطالية، بعض التغيرات السعرية لجميع اصداراتها المقدمة في السوق المصري، و شملت هذه التغيرات، السيارة الشهيرة تيبو موديل 2023 بارتفاع يتراوح بين 25 ألفا و 90 الف جنيه.

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هاتشباك إيطالية| سعر فيات 500 موديل 2023 في مصر

كما ارتفعت اسعار السيارة الرياضية فيات X500 والتي تنتمي غلى عائلة الكروس اوفر بنسبة 40 و 50 الف جنيه، بالاضافة إلى اصغر سيارات الصانع الايطالي فيات 500، والتي ارتفعت اسعارها بين 39 و 41 الف جنيه.

 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري الاسعار الجديدة لسيارات فيات في مصر.

الاسعار الجديدة لسيارات فيات في مصر

1 – فيات تيبو موديل 2023 

 

تعتمد سيارة فيات تيبو موديل 2023 على محرك رباعي الاسطوانات، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي الاداء مكون من 6 سرعات بتقنية الدفع الامامي، بينما ينتج محرك السيارة قوة اجمالية قدرها 110 حصانا، و 152 نيوتن/متر، سعة 1600 سي سي، بالاضافة إلى تصميم خارجي من فئة السيدان والهاتشباك.

الاسعار الجديدة لسيارات فيات في مصر

اسعار السيارة فيات تيبو موديل 2023 

 

اسعار الفئة الاولى سيدان تغيرت من 624.900 ألف جنيه إلى 649.900 ألف جنيه.

اسعار الفئة الثانية سيدان تغيرت من 684.900 ألف جنيه إلى 709.900 ألف جنيه.

اسعار الفئة الثالثة سيدان تغيرت من 719.900 ألف جنيه إلى 744.900 ألف جنيه.

اسعار الفئة الاولى هاتشباك تغيرت من 684.900 ألف جنيه إلى 704.900 ألف جنيه .

اسعار الفئة الثانية هاتشباك تغيرت من 769.900 ألف جنيه إلى  794.900 ألف جنيه . 

الاسعار الجديدة لسيارات فيات في مصر

2 – فيات 500 موديل 2023 

 

تعتبر السيارة فيات 500 موديل 2023 هي اصغر اصدارات الصانع الايطالي، والتي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك، بينما يمكنها التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 10.5 ثانية، مع معدل استهلاك للوقود بنسبة 5.8 لتر لكل 100 كيلومتر، وتستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، بقوة 101 حصانا، و 131 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 

أسعار السيارة فيات 500 موديل 2023 

 

أسعار الفئة الاولى فيات 500 موديل 2023 تغيرت من 684 ألف جنيه إلى 725 ألف جنيه.

أسعار الفئة الثانية فيات 500 موديل 2023 تغيرت من 760 ألف جنيه إلى 799 ألف جنيه.

الاسعار الجديدة لسيارات فيات في مصر

3 – فيات X500 موديل 2023 

 

حصلت السيارة فيات X500 موديل 2023 على محرك رباعي الاسطوانات بقوة 140 حصانا، سعة 1400 سي سي، وعزم اقصى للدوران 230 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات سداسي الحركة بقدرات أوتوماتيكية، بالاضافة إلى محرك بقوة 170 حصانا، بتقنية الدفع الكلي، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 280 نيوتن/متر.

 

اسعار السيارة فيات X500 موديل 2023

 

اسعار الفئة الاولى تغيرت من 935 ألف جنيه إلى 975 ألف جنيه.

اسعار الفئة الثانية تغيرت من مليون جنيه إلى مليون و 50 الف جنيه.

اسعار الفئة الثالثة تغيرت من مليون و50 ألف جنيه إلى مليون و100 ألف جنيه.

فيات مصر سيارات الاسعار الجديدة موديل 2023

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