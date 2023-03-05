عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب عيار 18 في محلات الصاغة اليوم 5-3-2023

سعر الذهب
سعر الذهب

ثبت سعر أوسط أعيرة الذهب وهو عيار 18  مسجلا 1551 جنيه للبيع و 1569 جنيه للشراء وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 5-3-2023.

وخلال تداولات أمس السبت شهد سعر الذهب في البورصات العالمية ارتفاعا ليربح 2.5 دولار في المعاملات الفورية.

ارتفاع سعر الذهب عالميا بنحو 0.8%

خسارة قوية.. تراجع كبير لـ الذهب عالمياً وهذا سعر الدولار

 استقرار السعر

وشهد  سعر الذهب   استقرارا مع أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 5-3-2023، بدون أي تغيير منذ تداولات أمس علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة في محلات الصاغة.

وبحلول الساعة 08:43 صباحاً بتوقيت الإمارات، زاد المعدن الأصفر بنسبة 0.14% أو ما يعادل 2.52 دولار، ليصل إلى 1838.26 دولار للأونصة.

وارتفعت عقود الذهب تسليم أبريل 2023 بنسبة 0.18% أو ما يوازي 3.4 دولار، لتصل إلى 1843.9 دولار للأونصة، فيما  صعدت الفضة بنسبة 0.75% إلى 21.06 دولار، وزاد البلاتين 0.25% إلى 967.05 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.24% إلى 1448.53 دولار.

 عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأغلي فئة نحو  2069 جنيه للبيع و 2091 جنيه للشراء دون أي تغيير منذ أمس وذلك بالنسبة لسعر الجرام الواحد من .

عيار 21

وسجل سعر عيار 21   الأكثر انتشارا نحو  1810 جنيه للبيع و 1083 جنيه للشراء.
 

عيار 14


ووصل سعر عيار 14  الأقل قيمة نحو1207 جنيه للبيع و 1220 جنيه للشراء.

كيلو الذهب 


وبلغ سعر كيلو الذهب 2.07 مليون جنيه للبيع و 2.1 مليون جنيه للشراء.

أوقية الذهب 


ووصل سعر أوقية الذهب إلي 64.333 ألف جنيه للبيع و 65.043 ألف جنيه للشراء

الجنيه الذهب 

وسجل سعر الجنيه الذهب حوالي 14.48 ألف جنيه للبيع و 14.64 ألف جنيه للشراء


 

الترويج للقطاع

وبحثت شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات، مباحثات  جمهورية أوزبكستان  لتعزيز سبل التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالاستثمار فى قطاع الذهب.

و شارك باجتماع مجلس الأعمال المصري الأوزبكي، ثم أعقبها عقد اجتماعات ثنائية مع الرئيس جمهورية أوز بكستان شوكت ميرضائييف ومن معه من ممثلين عن وزراء المجموعة الاقتصادية ببلاده، تم استعراض خلاله الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين، والعمل على استغلال المقومات الاقتصادية لديهم في إقامة استثمارات مشتركة تحقق النهضة الاقتصادية لهم، وتوفير فرص عمل ،وذلك يأتي في إطار توجيهات الرئاسية بضرورة دفع العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي المشترك نحو آفاق رحبة.


ويبدي الرئيس الأوزباكستاني اهتمامًا؛ لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين قائمًا على صناعة وتجارة الذهب التي أصبحت حاليا محط جذب الاستثمار العالمي وتقديم كافة التسهيلات للشركات المصرية الراغبة للاستثمار ببلاده، حيث تعد بلاده من أكبر منتجي خام الذهب حول العالم بمتلكها نحو 63 منجما، لتحتل المرتبة السابعة كأكبر منتج للذهب حول العالم في عام 2020، ولكن لا تزال تبحث عن استقدام استثمارات لزيادة القيمة المضافة لخام الذهب، داعيا ممثلي شعبه تصنيع المشغولات الذهبية إلى زيارة اوز باكستان؛ وزيارة المناجم و الاطلاع على الفرص المتاحة بالقطاع.
 

تراجع في السوق 

 

 وتراجعت معدلات شراء الذهب وفقا لتقارير صادرة عن شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، الأمر الذي يعد أن السوق مازال مفتوحا ومرتبطا بالسعر العالمي للمعدن الأصفر.


وذكرت الشعبة أن المستهلكون يقبلون علي اقتناء وشراء الجنيه و السبائك، قل كثيرًا، وذلك بسبب مستلزمات الحياة، فليس هناك فائض فى الأموال من أجل شراء الذهب، وايضًا أن طرح شهادات فى الفترة الماضية تسبب فى خفض أسعار الذهب.

وتوقعت الشعبة أن يشهد سعر الذهب انخفاضا  مجددًا فى الفترة المقبلة، وذلك بسبب التراجع نسبة الشراء.
 

ومع بداية العام الجاري شهد سعر الذهب زيادة  بدأ السعر ينخفض الفترة الأخيرة وهو ما انعكس على السوق المحلي.

وقالت شعبة المشغولات الذهبية إن جرام عيار 21 يشهد تراجعا في السوق وبالتالي يمكن للمقبلين علي الزواج اقتناءه لانخفاض ثمنه 

ويتحدد سعر الذهب وفقا لتقارير صادرة عن الشعبة بحسب  سعره في البورصة العالمية، وحجم العرض والطلب، وسعر الدولار، وأي تغير في عامل واحد من هذه العوامل يؤثر في سعر الذهب.


ووفقا لتقرير صادر عن شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، مصير الأسواق ليس مرتبطا فقط  بتقرير التوظيف ، بل لهجة بنك الفيدرالي حيث من الصعب التنبؤ اتجاهها  في المرحلة المقبلة ،  وهذا هو السبب الرئيسي وراء تأثر الذهب كما يشكل أهتمام البنك المركزي بشراء الذهب أحد  أهم العوامل التي يجب مراقبتها خلال الربع الاول من هذا العام بعد أن اشترى القطاع الرسمي الامريكي  1136 طنًا في عام 2022  وهي أكبر كمية يشتريها  منذ عام 1967 ، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي (WGC) , بما يدعم الذهب كاستثمار أمن .
 

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 21 اليوم في محلات الصاغة سعر عيار 24 اليوم في محلات الصاغة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أم البطل.. وفاة الفنانة الكبيرة شريفة فاضل

باس إيديها ورجليها .. الراقصة شمس تثير الجدل بصور جديدة مع سعد الصغير

شاهد .. أماكن اختباء عصابة هوج بول عقب القبض عليهم

إزاي! .. أحمد موسى يحذر من كارثة حقيقية .. فيديو

3 أيام .. الهلال السوداني يفجر مفاجأة بشأن عقوبة الكاف

3000 خط و10 آلاف محفظة إلكترونية .. كيف تمكنت شبكة hogg pool من النصب على المواطنين؟

الحد الأقصى 1635 جنيها.. مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات أول أبريل

الزمالك يطارد كهربا من جديد .. تطورات بـ الفيفا تصدم نجم الأهلي

موضوعات متعلقة

الذهب عند أدنى مستوى له في 2023.. وهذا سعر الجرام في مصر

ترشيحاتنا

اتحذفت بعد دقائق من نشرها.. آخر صورة للفنانة شريفة فاضل قبل وفاتها

بدأت اليوم.. حكم صيام الأيام البيض وفضلها

سعر الذهب عيار 18 في محلات الصاغة اليوم 5-3-2023

تحمل ألسنة من الذهب الخالص.. تفاصيل العثور على مومياوات غامضة داخل مصر

ميدو عن هجوم شقيق أيمن أشرف على كولر: الرد يكون في الملعب

دخل في غيبوبة.. حجز زوج مذيعة شهيرة كلبه عقر مدير بنك بالشيخ زايد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف حمل المصريون حجارة الأهرامات الضخمة؟.. عمال في الأقصر يكشفون السر

بلدنا حاضرة .. بنطلونات بـ إسبانيا بشعار صنع في مصر | شاهد

عشان تخلص منه .. اعرف أسباب الصداع النصفي المستمر

رضوى زكي لـ «صدى البلد»: قاهرة المماليك محاولة لقراءة تاريخ مصر من خلال العمارة.. وكتبي الأكثر مبيعا|حوار

فيديو

يموج يمينا ويسارا ويرجع بحامليه للخلف.. قصة متوفى رفض الخروج من المسجد

تفاصيل تحسين الأجور والمعاشات وبدل المهن يكشفها وزير المالية | فيديو

هزة أرضية مدمرة تضرب تركيا بقوة 10 ريختر في هذا الموعد |تغطية خاصة

13 جنسية أجنبية.. الكشف عن تفاصيل ضبط عصابة تطبيق هوج بول|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ