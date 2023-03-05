سعر الذهب عيار 18 في محلات الصاغة اليوم 5-3-2023

ثبت سعر أوسط أعيرة الذهب وهو عيار 18 مسجلا 1551 جنيه للبيع و 1569 جنيه للشراء وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 5-3-2023.

وخلال تداولات أمس السبت شهد سعر الذهب في البورصات العالمية ارتفاعا ليربح 2.5 دولار في المعاملات الفورية.

استقرار السعر

وشهد سعر الذهب استقرارا مع أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 5-3-2023، بدون أي تغيير منذ تداولات أمس علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة في محلات الصاغة.

وبحلول الساعة 08:43 صباحاً بتوقيت الإمارات، زاد المعدن الأصفر بنسبة 0.14% أو ما يعادل 2.52 دولار، ليصل إلى 1838.26 دولار للأونصة.

وارتفعت عقود الذهب تسليم أبريل 2023 بنسبة 0.18% أو ما يوازي 3.4 دولار، لتصل إلى 1843.9 دولار للأونصة، فيما صعدت الفضة بنسبة 0.75% إلى 21.06 دولار، وزاد البلاتين 0.25% إلى 967.05 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.24% إلى 1448.53 دولار.

عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأغلي فئة نحو 2069 جنيه للبيع و 2091 جنيه للشراء دون أي تغيير منذ أمس وذلك بالنسبة لسعر الجرام الواحد من .

عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 1810 جنيه للبيع و 1083 جنيه للشراء.



عيار 14



ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو1207 جنيه للبيع و 1220 جنيه للشراء.

كيلو الذهب



وبلغ سعر كيلو الذهب 2.07 مليون جنيه للبيع و 2.1 مليون جنيه للشراء.

أوقية الذهب



ووصل سعر أوقية الذهب إلي 64.333 ألف جنيه للبيع و 65.043 ألف جنيه للشراء

الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب حوالي 14.48 ألف جنيه للبيع و 14.64 ألف جنيه للشراء





الترويج للقطاع

وبحثت شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات، مباحثات جمهورية أوزبكستان لتعزيز سبل التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالاستثمار فى قطاع الذهب.

و شارك باجتماع مجلس الأعمال المصري الأوزبكي، ثم أعقبها عقد اجتماعات ثنائية مع الرئيس جمهورية أوز بكستان شوكت ميرضائييف ومن معه من ممثلين عن وزراء المجموعة الاقتصادية ببلاده، تم استعراض خلاله الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين، والعمل على استغلال المقومات الاقتصادية لديهم في إقامة استثمارات مشتركة تحقق النهضة الاقتصادية لهم، وتوفير فرص عمل ،وذلك يأتي في إطار توجيهات الرئاسية بضرورة دفع العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي المشترك نحو آفاق رحبة.



ويبدي الرئيس الأوزباكستاني اهتمامًا؛ لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين قائمًا على صناعة وتجارة الذهب التي أصبحت حاليا محط جذب الاستثمار العالمي وتقديم كافة التسهيلات للشركات المصرية الراغبة للاستثمار ببلاده، حيث تعد بلاده من أكبر منتجي خام الذهب حول العالم بمتلكها نحو 63 منجما، لتحتل المرتبة السابعة كأكبر منتج للذهب حول العالم في عام 2020، ولكن لا تزال تبحث عن استقدام استثمارات لزيادة القيمة المضافة لخام الذهب، داعيا ممثلي شعبه تصنيع المشغولات الذهبية إلى زيارة اوز باكستان؛ وزيارة المناجم و الاطلاع على الفرص المتاحة بالقطاع.



تراجع في السوق

وتراجعت معدلات شراء الذهب وفقا لتقارير صادرة عن شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، الأمر الذي يعد أن السوق مازال مفتوحا ومرتبطا بالسعر العالمي للمعدن الأصفر.



وذكرت الشعبة أن المستهلكون يقبلون علي اقتناء وشراء الجنيه و السبائك، قل كثيرًا، وذلك بسبب مستلزمات الحياة، فليس هناك فائض فى الأموال من أجل شراء الذهب، وايضًا أن طرح شهادات فى الفترة الماضية تسبب فى خفض أسعار الذهب.

وتوقعت الشعبة أن يشهد سعر الذهب انخفاضا مجددًا فى الفترة المقبلة، وذلك بسبب التراجع نسبة الشراء.



ومع بداية العام الجاري شهد سعر الذهب زيادة بدأ السعر ينخفض الفترة الأخيرة وهو ما انعكس على السوق المحلي.

وقالت شعبة المشغولات الذهبية إن جرام عيار 21 يشهد تراجعا في السوق وبالتالي يمكن للمقبلين علي الزواج اقتناءه لانخفاض ثمنه

ويتحدد سعر الذهب وفقا لتقارير صادرة عن الشعبة بحسب سعره في البورصة العالمية، وحجم العرض والطلب، وسعر الدولار، وأي تغير في عامل واحد من هذه العوامل يؤثر في سعر الذهب.



ووفقا لتقرير صادر عن شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، مصير الأسواق ليس مرتبطا فقط بتقرير التوظيف ، بل لهجة بنك الفيدرالي حيث من الصعب التنبؤ اتجاهها في المرحلة المقبلة ، وهذا هو السبب الرئيسي وراء تأثر الذهب كما يشكل أهتمام البنك المركزي بشراء الذهب أحد أهم العوامل التي يجب مراقبتها خلال الربع الاول من هذا العام بعد أن اشترى القطاع الرسمي الامريكي 1136 طنًا في عام 2022 وهي أكبر كمية يشتريها منذ عام 1967 ، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي (WGC) , بما يدعم الذهب كاستثمار أمن .

