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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس بيلاروسيا ونظيره الصيني يناقشان تعزيز محادثات السلام الأوكرانية

صدى البلد

قال سفير بيلاروسيا لدى الصين يوري سينكو يوم السبت إن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ناقش مع نظيره الصيني شي جين بينغ ، خلال زيارته الرسمية للصين ، الجهود المشتركة لتعزيز مفاوضات السلام بشأن تسوية النزاع الأوكراني.


وقال سينكو لمحطة بيلاروسية 'سيكون ذلك في صالح الجميع والعالم بأسره'. مضيفا 'كما جرت المناقشة بين قادتنا. 

وأكد الرؤساء على ضرورة توحيد الجهود والسعي لمواصلة العمل للتأثير على هذا الصراع بحيث ينتقل الطرفان إلى مناقشة سلمية للقضايا ، والبحث عن حلول. 

وزار لوكاشينكو دولة للصين في الفترة من 28 فبراير إلى 2 مارس. 

وفي يوم الأربعاء ، تبنى الزعيمان البيلاروسي والصيني ، عقب المحادثات الرسمية في بكين ، بيانًا مشتركًا حول مواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة النموذجية بين بيلاروسيا والصين في جمهورية بيلاروسيا والصين.

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو لنظيره الصيني شي جين بينج إن بلاده "تدعم بالكامل" مقترحات بكين لإنهاء الحرب الأوكرانية، وذلك خلال لقاء جمع به الزعيم الصيني اليوم الأربعاء، وفق ما ذكرت صحيفة موسكو تايمز.

حليف بوتين
تأتي زيارة لوكاشينكو، للعاصمة الصينية بكين،  الحليف القوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد أن نشرت بكين ورقة موقف بشأن حرب موسكو في أوكرانيا، مصرة على أنها طرف محايد ودعوة إلى الحوار.

ويقول محللون، إن زيارة لوكاشينكو، استكشاف لتحركات بكين المقبلة مع روسيا، ومناقشة خطة السلام، ومعرفة الممكن خلال الفترة المقبلة.

تعرضت الصين لانتقادات من الدول الغربية لعدم  إدانة حرب موسكو لجارتها الأوروبية ، وقد ردت بشدة على المزاعم الأخيرة من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بأنها ربما تفكر في نقل أسلحة إلى روسيا.

قوبلت ورقة الحل الصينية، بتشكك من حلفاء أوكرانيا ، بينما أقرت روسيا بالاقتراح، لكنها قالت إن شروط الحل السلمي للنزاع ليست متوفرة "في الوقت الحالي".

لكن اليوم الأربعاء ألقى لوكاشينكو بثقله وراء الخطة.

وقال لوكاشينكو ، وفقا لتصريحات صادرة عن مساعديه، إن "اجتماع اليوم ينعقد في وقت صعب للغاية، ويتطلب مناهج جديدة غير تقليدية وقرارات سياسية مسؤولة".

وقال لوكاشينكو للزعيم "شي": "يجب أن تهدف أولاً وقبل كل شيء إلى منع الانزلاق إلى مواجهة عالمية لن يكون فيها أي فائزين".

وكشف، إن هذا هو السبب في تحرك بيلاروسيا، لأن تقوم بنشاطات حول مناقشة مقترحات السلام، التي تؤيدها بشكل كامل.

وقال أيضا إن بيلاروسيا تريد زيادة التعاون التكنولوجي مع الصين.


تعاون في جميع المجالات

والتقى لوكاشينكو مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانج في وقت سابق اليوم الأربعاء، قبل لقاءه شي.


في الفترة التي سبقت الرحلة التي تستغرق ثلاثة أيام، أشادت بكين بشراكتها الاستراتيجية "الشاملة" مع مينسك ، بينما قال لوكاشينكو إنه يتطلع إلى لقاء "صديقه القديم" شي.

كما وصف الزعيم البيلاروسي موقف الصين من الأزمة الأوكرانية بأنه "شهادة على سياستها الخارجية السلمية وكذلك خطوة جديدة سيكون لها تأثير بعيد المدى في جميع أنحاء العالم".

تحدث شي إلى بوتين عدة مرات منذ بدء الحرب ، لكنه لم يتحدث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

تشترك بيلاروسيا في حدود مع كل من أوكرانيا وروسيا، لكنها تعتمد مالياً وسياسياً على إدارة بوتين.

سمح لوكاشينكو لروسيا باستخدام بيلاروسيا كنقطة انطلاق لهجومها على أوكرانيا، وأعربت كييف عن قلقها من أن مينسك قد تقدم مزيدًا من الدعم في جهود موسكو الحربية.

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