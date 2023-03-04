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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أيقونة النجاح .. انتصار السيسي : أدعو الشابات المصريات للتمسك بأحلامهن حتى تحقيقها

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي والحضور

عبرت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها بحضورها احتفالات اليوم العالمي للمرأة تحت شعار "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح".

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وقالت السيدة انتصار، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"سعدت اليوم بحضور احتفالات اليوم العالمى للمرأة تحت شعار "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح"..وقد حرص السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية على الاهتمام بمكانة المرأة المصرية وتقدير دورها في المجتمع، حتى أصبحت تتولى مناصب حيوية لم تكن متاحة لها من قبل".

وأضافت:"خالص التقدير لكل امرأة حول العالم وخاصة المرأة المصرية وبهذه المناسبة أدعو الشابات المصريات" للتمسك بأحلامهن حتى تحقيقها وكل عام وعظيمات مصر بخير.

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