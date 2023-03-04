سر تواجد ممر داخل هرم خوفو .. الأعلى للآثار يكشف التفاصيل

كشف مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، كواليس اكتشاف ممر داخل الهرم الأكبر خوفو.



وقال مصطفى وزيري في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "تم اكتشاف جميع آثار ملوك وملكات مصر لكن الملك الوحيد الذي لا يوجد له أي آثار هو الملك خوفو".

وأضاف مصطفى وزيري: "الجميع في العالم كان يتساءل عن مكان تواجد آثار الملك خوفو"، مضيفًا: "منذ 2015 يتم عمل مسح للهرم الأكبر خوفو للتوصل إلى غرف لم يتم الكشف عنها".

وتابع مصطفى وزيري: "مسح هرم خوفو أسفر عن تواجد ممر بطول 9 أمتار داخل الهرم الأكبر".

وأكمل مصطفى وزيري: "الإجابة الأرجح لتواجد الممر داخل هرم خوفو هو تخفيف الحمل والضغط داخل هرم خوفو".

ولفت مصطفى وزيري: "اكتشاف ممر داخل الهرم الأكبر في غاية الأهمية لاكتشاف المزيد من الخبايا داخل الهر "، مضيفًا: "من الضروري تواجد ممرات والهرم الأكبر لم يكشف عن كافة الأسرار حتى الآن".

