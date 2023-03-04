عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سر تواجد ممر داخل هرم خوفو .. الأعلى للآثار يكشف التفاصيل

ممر داخل هرم خوفو
ممر داخل هرم خوفو

كشف مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، كواليس اكتشاف ممر داخل الهرم الأكبر خوفو.

 

txt

سر هرم خوفو العظيم.. التكنولوجيا تقود لاكتشاف مقبرة ملك الهرم الأكبر

txt

زاهي حواس يعلق على اكتشاف ممر سري داخل هرم خوفو |فيديو


وقال مصطفى وزيري  في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "تم اكتشاف جميع آثار ملوك وملكات مصر لكن الملك الوحيد الذي لا يوجد له أي آثار هو الملك خوفو".

 

وأضاف مصطفى وزيري: "الجميع في العالم كان يتساءل عن مكان تواجد آثار الملك خوفو"، مضيفًا: "منذ 2015 يتم عمل مسح للهرم الأكبر خوفو للتوصل إلى غرف لم يتم الكشف عنها".

 

وتابع مصطفى وزيري: "مسح هرم خوفو أسفر عن  تواجد ممر بطول 9 أمتار داخل الهرم الأكبر".

 

وأكمل مصطفى وزيري: "الإجابة الأرجح لتواجد الممر داخل هرم خوفو هو تخفيف الحمل والضغط داخل هرم خوفو".

 

ولفت مصطفى وزيري: "اكتشاف ممر داخل الهرم الأكبر في غاية الأهمية لاكتشاف المزيد من الخبايا داخل الهر "، مضيفًا: "من الضروري تواجد ممرات والهرم الأكبر لم يكشف عن كافة الأسرار حتى الآن".
 

خوفو ممر هرم خوفو هرم خوفو أحمد موسى اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 أيام .. الهلال السوداني يفجر مفاجأة بشأن عقوبة الكاف

إزاي! .. أحمد موسى يحذر من كارثة حقيقية .. فيديو

شاهد .. أماكن اختباء عصابة هوج بول عقب القبض عليهم

باس إيديها ورجليها .. الراقصة شمس تثير الجدل بصور جديدة مع سعد الصغير

الزمالك يطارد كهربا من جديد .. تطورات بـ الفيفا تصدم نجم الأهلي

تردد قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي والقطن الكاميروني اليوم بدوري أبطال افريقيا

الحد الأقصى 1635 جنيها.. مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات أول أبريل

3000 خط و10 آلاف محفظة إلكترونية .. كيف تمكنت شبكة hogg pool من النصب على المواطنين؟

ترشيحاتنا

الأعلى للآثار : الزلازل لا تؤثر في الأهرامات لهذا السبب .. فيديو

إسرائيل تعلن الطوارئ في مطار اللد بسبب خلل بطائرة

رابطة الأندية تكشف مصير تأجيل مباراة الأهلي أمام المقاولون بالدوري

بشرى تكلف الدولة 55 مليار جنيه سنويا ويستفيد منها 11 مليون مواطن

بعد فوز الأهلي على القطن الكاميروني .. تعليق قوي من أحمد موسى

سر تواجد ممر داخل هرم خوفو .. الأعلى للآثار يكشف التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان تخلص منه .. اعرف أسباب الصداع النصفي المستمر

رضوى زكي لـ «صدى البلد»: قاهرة المماليك محاولة لقراءة تاريخ مصر من خلال العمارة.. وكتبي الأكثر مبيعا|حوار

عادة يومية يفعلها كثيرون فى الإفطار تسبب السكري

لغز يحير علماء الآثار .. اكتشاف مطعم تيك أواي بالعراق عمره 5000عام|تفاصيل

فيديو

13 جنسية أجنبية.. الكشف عن تفاصيل ضبط عصابة تطبيق هوج بول|تغطية خاصة

هجوم الجراد على مكة والمدينة وتحذيرات عاجلة للسعوديين

هتك عرض وابتزاز.. القبض على ممرضة وعشقيها بعد خطف زميلتها في العمل

تبطل تعمل أكشن.. سليمان عيد يهدد أحمد السقا أمام الجميع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ