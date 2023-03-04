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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عشان تخلص منه .. اعرف أسباب الصداع النصفي المستمر

الصداع
الصداع

يعد الصداع النصفى من أكثر المشكلات الصحية التى تؤثر على حياة الفرد اليومية وتجعله غير قادر على مواصلة التركيز فى العمل أو الدراسة. 

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ووفقا لما جاء فى موقع “draxe” يحدث الصداع النصفى نتيجة التعرض لأحداث عصبية غير طبيعية مرتبطة بالتغيرات في تدفق الدم  والإشارات العصبية ووظائف العضلات. 

وهناك عدة أسباب وعوامل تؤدي لحدوث هذا الخلل فى الشارات العصبية والمعاناة من الصداع النصفى وهى :

زيادة الالتهاب الذي يؤثر بشكل سلبي معدل على تدفق الدم  للدماغ.


التغييرات في الإشارات العصبية ومستويات الناقل العصبي  مثل السيروتونين مما يسبب الألم. 

السيترونين هرمون السعادة
السيترونين هرمون السعادة

بعض التغيرات في العصب ثلاثي التوائم التى ينتج عنها الببتيدات العصبية تسبب المعاناة من الصداع النصفى. 

الإجهاد  العصبي مثل  القلق المفرط والانشغال أو الاندفاع والعصبية .

التغيرات الهرمونية التي تتأثر أحيانًا بالنظام الغذائي السيئ أو بحالة صحية أخرى.

خلل في جذع الدماغ نتيجة التعرض لحادثة أو صدمة أو المعاناة من أمراض فى هذه المنطقة حتى ون تم علاجها. 

قلة النوم  تسبب الصداع النصفى فى أحيان كثيرة لأنها تؤثر على الأعصاب والهرمونات وضغط الدم

الآثار الجانبية لبعض الأدوية والمواد الطبية تسبب الصداع النصفى. 

الجينات والوراثة تظهر بعض الأبحاث أن الصداع النصفي ينتشر بين العائلات بنسبة تتراوح بين  (70٪ إلى 90٪) .

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