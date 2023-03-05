بمشاركة مصطفى محمد.. باريس سان جيرمان يكتسح نانت برباعية في الدوري الفرنسي

اكتسح فريق باريس سان جيرمان نظيره نانت، برباعية مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة 26 ببطولة الدوري الفرنسي.

تقدم ليونيل ميسي بالهدف الأول في الدقيقة 12، ثم أضاف جوين هاجام الهدف الثاني لفريق باريس في الدقيقة 17 بالخطأ في مرماه.

وقلص لودوفيتش الفارق لفريق نانت بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 31، وتعادل جاناجو في الدقيقة 38 بعد تسجيل الهدف الثاني.

وفي الشوط الثاني، سجل لويس بيريرا الهدف الثالث لفريق باريس في الدقيقة 60، واختتم مبابي الأهداف الأربعة في الدقيقة 90+2.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: راموس، موكيلي، ماركينيوس ومينديز.

خط الوسط: فابيان رويز، دانيلو بيريرا وفيتينيا.

خط الهجوم: إيمري، مبابي وميسي.

وشارك الدولي المصري مصطفى محمد كبديل في الدقيقة 69 من عمر الشوط الثاني والمباراة.

ويحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 63 نقطة، بينما يأتي فريق نانت في المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة.