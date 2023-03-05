محمد فاروق: الأندية الإفريقية تخشى اسم الأهلي

علَقَ الإعلامي محمد فاروق على فوز النادي الأهلي بثلاثية نظيفة أمام القطن الكاميروني في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا .

وقال محمد فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN" :"الأهلي على موعد مع مواجهة صعبة للغاية أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ، عصر السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ، و هي مباراة لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة للقلعة الحمراء ، خاصًة بعد الخسارة أمام الهلال السوداني في "أم درمان" ، والتعادل مع صن داونز في القاهرة بنتيجة 2 – 2 ".

و أضاف : " الأندية الإفريقية في مختلف البلاد ، تخشى إسم الأهلـي ، فالمارد الأحمر هو الأكثر تتويجاً بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 ألقاب

واختتم : الاهلي قادر على تجاوز عقبة صن داونز رغم صعوبة المواجهة نظراً للإمكانيات الفنية الكبيرة للفريق الجنوب إفريقي ، إلا أن الأهلي دائماً حاضر بقوة في المواجهات الكبيرة ".