الأهرامات مقاومة للزلازل.. ماذا يخفي ممر هرم خوفو المكتشف حديثا؟

كشف مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، كواليس اكتشاف ممر داخل الهرم الأكبر خوفو، وذلك في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”.

ممر هرم خوفو



وقال مصطفى وزيري في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "تم اكتشاف جميع آثار ملوك وملكات مصر لكن الملك الوحيد الذي لا يوجد له أي آثار هو الملك خوفو".

وأضاف مصطفى وزيري: "الجميع في العالم كان يتساءل عن مكان تواجد آثار الملك خوفو"، مضيفًا: "منذ 2015 يتم عمل مسح للهرم الأكبر خوفو للتوصل إلى غرف لم يتم الكشف عنها، ومسح هرم خوفو أسفر عن تواجد ممر بطول 9 أمتار داخل الهرم الأكبر".

وأكمل مصطفى وزيري: "الإجابة الأرجح لتواجد الممر داخل هرم خوفو هو تخفيف الحمل والضغط داخل هرم خوفو".

ولفت مصطفى وزيري: "اكتشاف ممر داخل الهرم الأكبر في غاية الأهمية لاكتشاف المزيد من الخبايا داخل الهر "، مضيفًا: "من الضروري تواجد ممرات والهرم الأكبر لم يكشف عن كافة الأسرار حتى الآن".



ما وراء الممر

وقال وزيري طول الممر المكتشف حديثا 9 متر ولا نعلم حتى الآن ما يوجد خلفه، و نعمل حاليا على اكتشاف ماذا يوجد خلف الممر "، مضيفا:" الأجهزة الحديثة هي من ساعدتنا على اكتشاف الممر داخل الهرم الاكبر ".

وتابع مصطفى وزيري:" البعثات الأثرية عملت على استكشاف خبايا الهرم الأكبر منذ 2015"، مضيفا:" البعثة الأثرية من كلية الهندسة جامعة القاهرة ".

وأكمل مصطفى وزيري:" اهتمام عالمي كبير باكتشاف ممر داخل هرم خوفو"، مضيفا:" لا نستطيع التنبؤ بان الممر يؤدي إلى غرفة دفن الملك خوفو ".

وأكمل مصطفى وزيري:" نحن في حاجة إلى التوصل إلى آثار الملك خوفو وكل مقتنياته لأننا لا نملك آثار له".

الأهرامات والزلازل

قال مصطفى وزيري ، :" ما نراه فوق سطح الأرض من آثار لا يتعدى نسبة 40 % من حجم الآثار المتواجدة تحت الأرض ".

وأضاف مصطفى وزيري:" الدليل على هذا الحديث هو حجم الاكتشافات الأثرية التي يتم اكتشافها في كافة أنحاء الجمهورية "، مضيفا:" منطقة سقارة غنية بكم كبير من الآثار ".

وتابع مصطفى وزيري:" اي كشف أثري صغير في الاهرامات يحظى باهتمام عالمي ويتحدث عنه صحف العالم ".

وأكمل مصطفى وزيري:" الزلازل لا تؤثر على الأهرامات وذلك بسبب طريقة بناء الأهرامات وهي مقاومة للزلازل "، مضيفا:" الاهرامات لا تتأثر نهائيا بالزلازل بسبب طريقة البناء العبقرية بالقاعدة الكبيرة ".

وأكمل مصطفى وزيري:" الزلازل لا تؤثر في تمثال أبو الهول لأن أبو الهول هو جزء من كتلة حجرية متواجدة في الأرض ".

المتحف المصري الكبير



أعلن مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار، آخر مستجدات تجهيز المتحف المصري الكبير للافتتاح الرسمي، قائلا:" تم نقل ما يقرب من 56 ألف قطعة أثرية للمتحف المصري الكبير ".

أضاف مصطفى وزيري:" تم إجراء ترميم للقطع الأثرية وهي جاهزة للعرض"، مضيفا:" تم الانتهاء من إنشاء الدرج العظيم في المتحف المصري الكبير ".

وتابع مصطفى وزيري:" تم نقل مركب خوفو من الهرم للمتحف المصري الكبير وتم بناء متحف مخصوص على مساحة على مساحة 14 ألف متر مربع لمراكب خوفو، ومركب خوفو هو أكبر أثر عضوي في العالم ".

وأكمل مصطفى وزيري:" نحن في انتظار التوقيت المناسب لافتتاح المتحف المصري الكبير الذي يعتبر هدية مصر للعالم ".

استعادة الآثار

أكد مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار، أن إدارة الآثار المستردة تعمل بكفاءة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية والنيابة العامة.



وقال مصطفى وزيري :" مصر استطاعت استعادة 30 ألف قطعة اثرية خرجوا من مصر بطريقة غير شرعية، و مصر لن تفرط في أي قطعة اثرية خرجت من مصر بطريقة غير شرعية ".



وتابع مصطفى وزيري:" مفاجأة حول آثار مستردة سوف يتم الإعلان عنها في المستقبل “، مضيفا:” هناك دول متعاونة معنا في ملف استعادة الآثار المصرية التي خرجت بطريقة غير شرعية ".