الأعلى للآثار : نعمل على اكتشاف ماذا يوجد خلف ممر هرم خوفو

كشف مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار، كواليس اكتشاف ممر داخل الهرم الأكبر خوفو.



وقال وزيري في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" طول الممر المكتشف حديثا 9 متر ولا نعلم حتى الآن ما يوجد خلفه".

واضاف مصطفى وزيري:" نعمل حاليا على اكتشاف ماذا يوجد خلف الممر "، مضيفا:" الأجهزة الحديثة هي من ساعدتنا على اكتشاف الممر داخل الهرم الاكبر ".

وتابع مصطفى وزيري:" البعثات الأثرية عملت على استكشاف خبايا الهرم الأكبر منذ 2015"، مضيفا:" البعثة الأثرية من كلية الهندسة جامعة القاهرة ".

وأكمل مصطفى وزيري:" اهتمام عالمي كبير باكتشاف ممر داخل هرم خوفو"، مضيفا:" لا نستطيع التنبؤ بان الممر يؤدي إلى غرفة دفن الملك خوفو ".

وأكمل مصطفى وزيري:" نحن في حاجة إلى التوصل إلى آثار الملك خوفو وكل مقتنياته لأننا لا نملك آثار له".