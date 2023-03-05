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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات |خصم 70% على قيمة وديعة فيات تيبو.. 5 موديلات مستعملة بأقل من 110 آلاف جنيه

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

اشتريها من السعودية .. سعر تويوتا كورولا 2023 |صور

تعتبر السيارة تويوتا كورولا واحدة من أبرز السيارات الاعتمادية التي يقدمها الصانع الياباني، حيث امتلكت هذه السيارة شهرة واسعة بين الاصدارات المطروحة، وتقدم السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 في السعودية، عبر 9 فئات من التجهيزات بسعر يصل إلى 105 الف و 455 ريال.

 

إلحق اشتريها من برا.. خصم 70% على قيمة وديعة فيات تيبو

تعتبر السيارة فيات تيبو أحد أشهر إصدارات السيدان في السوق المصرية كما تقدم بإصدار هاتشباك، وتتميز السيارة بتصميمها الأنيق الذي يحمل الطابع الرياضي، وتعتبر ضمن أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج، حيث تم تخفيض قيمة الوديعة الخاصة بها 70%. 

 

سعر BMW X5 موديل 2023 في مصر .. صور

تعتبر شركة BMW واحدة من أقوى مصنعي السيارات الالمانية في العالم، بينما تعزز من تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرح  العديد من الاصدارات القوية ومنها عائلة X الرياضية، وعلى رأسها السيارة X5 التي تنتمي للفئة الرياضية الفاخرة SUV.

 

السيارات الصينية الأكثر مبيعا في مصر .. تفاصيل وأسعار

كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري "الاميك"، عن حجم مبيعات السيارات الصينية في مصر، خلال شهر يناير من العام الجاري 2023، حيث حققت حصة سوقية قدرها 37%، مع حجم مبيعات قدر بـ 1276 سيارة.

 

فرصة .. قيمة الوديعة البنكية لـ هيونداي بايون بعد تخفيضها 70%

تقدم العلامة التجارية الكورية هيونداي باقة من أقوى السيارات الاقتصادية والمتوسطة بالسوق المصري وخاصة في فئة الكروس أوفر، ومن أبرزها هيونداي بايون.

 

5 سيارات مستعملة بأقل من 110 آلاف جنيه| صور

يضم السوق المصري باقة من السيارات المستعملة بأسعار مناسبة، وذلك في ظل الارتفاع الكبير لأسعار السيارات الجديدة "الزيرو".

 

أسعار سيارات فيات موديل 2023 في مصر .. صور

شهدت القائمة الخاصة بسيارات شركة فيات الايطالية، بعض التغيرات السعرية لجميع اصداراتها المقدمة في السوق المصري، و شملت هذه التغيرات، السيارة الشهيرة تيبو موديل 2023 بارتفاع يتراوح بين 25 ألفا و 90 الف جنيه.

 

أرخص سيارة زيرو موفرة في البنزين بالسوق المصري | صور

تقدم العلامة التجارية سوزوكي باقة من سيارات الهاتشباك الاقتصادية قليلة التكلفة، وتشتهر بمحركات صغيرة تستهلك كمية  قليلة من البنزين، وتعتبر من ضمن قائمة الأقل استهلاكا للبنزين في السو المصري.

 

BMW فيات تيبو تويوتا كورولا تويوتا

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