أخبار السيارات |خصم 70% على قيمة وديعة فيات تيبو.. 5 موديلات مستعملة بأقل من 110 آلاف جنيه

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

تعتبر السيارة تويوتا كورولا واحدة من أبرز السيارات الاعتمادية التي يقدمها الصانع الياباني، حيث امتلكت هذه السيارة شهرة واسعة بين الاصدارات المطروحة، وتقدم السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 في السعودية، عبر 9 فئات من التجهيزات بسعر يصل إلى 105 الف و 455 ريال.

تعتبر السيارة فيات تيبو أحد أشهر إصدارات السيدان في السوق المصرية كما تقدم بإصدار هاتشباك، وتتميز السيارة بتصميمها الأنيق الذي يحمل الطابع الرياضي، وتعتبر ضمن أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج، حيث تم تخفيض قيمة الوديعة الخاصة بها 70%.

تعتبر شركة BMW واحدة من أقوى مصنعي السيارات الالمانية في العالم، بينما تعزز من تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرح العديد من الاصدارات القوية ومنها عائلة X الرياضية، وعلى رأسها السيارة X5 التي تنتمي للفئة الرياضية الفاخرة SUV.

كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري "الاميك"، عن حجم مبيعات السيارات الصينية في مصر، خلال شهر يناير من العام الجاري 2023، حيث حققت حصة سوقية قدرها 37%، مع حجم مبيعات قدر بـ 1276 سيارة.

تقدم العلامة التجارية الكورية هيونداي باقة من أقوى السيارات الاقتصادية والمتوسطة بالسوق المصري وخاصة في فئة الكروس أوفر، ومن أبرزها هيونداي بايون.

يضم السوق المصري باقة من السيارات المستعملة بأسعار مناسبة، وذلك في ظل الارتفاع الكبير لأسعار السيارات الجديدة "الزيرو".

شهدت القائمة الخاصة بسيارات شركة فيات الايطالية، بعض التغيرات السعرية لجميع اصداراتها المقدمة في السوق المصري، و شملت هذه التغيرات، السيارة الشهيرة تيبو موديل 2023 بارتفاع يتراوح بين 25 ألفا و 90 الف جنيه.

تقدم العلامة التجارية سوزوكي باقة من سيارات الهاتشباك الاقتصادية قليلة التكلفة، وتشتهر بمحركات صغيرة تستهلك كمية قليلة من البنزين، وتعتبر من ضمن قائمة الأقل استهلاكا للبنزين في السو المصري.