15 معلومة هامة عن امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانوية العامة 2023 مازالت هناك حالة من التوتر في البيوت المصرية بسببها ، حيث يضع الجميع يده على قلبه خوفا منها، باعتبارها امتحانات مصيرية تحدد مصير الطالب في حياته الجامعية فيما بعد.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد أبرز التفاصيل المعلنة عن امتحانات الثانوية العامة 2023 حتى الآن :