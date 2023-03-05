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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

15 معلومة هامة عن امتحانات الثانوية العامة 2023

رضا حجازي
رضا حجازي

امتحانات الثانوية العامة 2023 مازالت هناك حالة من التوتر في البيوت المصرية بسببها ، حيث يضع الجميع يده على قلبه خوفا منها، باعتبارها امتحانات مصيرية تحدد مصير الطالب في حياته الجامعية فيما بعد.

 

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد أبرز التفاصيل المعلنة عن امتحانات الثانوية العامة 2023 حتى الآن :

  • تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 من يوم الإثنين الموافق 2023/6/12 حتى السبت الموافق 2023/7/15.
  • يتوقف جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023.
  • لن يتم إجراء امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة 2023
  • سيتم صياغة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 بصورة دقيقة وواضحة
  • جاري تحميل النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم
  • المستويات المعرفية في أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023  ستكون مقسمة كالتالي : 30%؜ للفهم ، 40%؜ للتطبيق ، 30%؜ لحل المشكلات والإبداع.
  • سيلتزم واضعو امتحانات الثانوية العامة 2023 بالصياغة الدقيقة لأسئلة الاختيار من متعدد ، ووضوح الأسئلة ودقتها 
  • كل سؤال أسئلة الاختيار من متعدد سيكون له إجابة واحدة صحيحة من بين البدائل الأربعة للسؤال ولن يختلف عليها المتخصصين في المادة
  • بالنسبة لـ الأسئلة المقالية فسوف تكون من النوع القصير ، وستكون محددة وواضحة ، وستكون الإجابة عليها ستكون قصيرة أيضًا 
  • سيكون نموذج الإجابة واضحًا وبه كل الإجابات المحتملة ، وسيتم توزيع الدرجات علي خطوات الإجابة وليس الناتج النهائي فقط.
  • سوف تعقد امتحانات الثانوية العامة 2023 بنظام الكتاب المفتوح "open book".
  • يتم تسليم الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، كتيب المفاهيم أسوة بالعام الماضي في بداية امتحان كل مادة
  • الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، رئيساً لـ امتحانات الثانوية العامة 2023
  • خالد عبد الحكم نائبا لرئيس امتحانات الثانوية العامة 2023 
  • لم يصدر أي قرار رسمي بـ تخفيف مناهج الثانوية العامة 2023 قبل الامتحانات
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