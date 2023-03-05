بمليون جنيه.. تركب هيونداي توسان ولا كيا سبورتاج ؟

يقدم الصانع الكوري داخل السوق المصري للسيارات الكثير من إصدارات السيارات الجديدة من موديلات 2022 و موديلات 2023، ولكن خلال الفترة الماضية ارتفعت أسعار السيارات بسبب عدة أسباب، وهذا أدي الي تقارب أسعار طرازات السيارات من بعضها البعض، مما جعل الاختيار بالنسبة للمقبلين علي الشراء أمر في غاية الحيرة .

يقدم موقع صدى البلد سعر ومواصفات سيارة هيونداي توسان موديل 2022 وكيا سبورتاج موديل 2023 :

سيارة كيا سبورتاج موديل 2023

1- كيا سبورتاج موديل 2023

تمتلك سيارة كيا سبورتاج موديل 2023 محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي تيربو، ينتج قوة حصانيه 180 حصان، وعزم دوران 265 نيوتن/متر، مزود بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات، وتصل سعة خزان الوقود الي 54 لتر.

- سعر كيا سبورتاج موديل 2023

الفئة الأولي سعرها 990 ألف جنيه .

سيارة كيا سبورتاج موديل 2023

2- هيونداي توسان موديل 2022

سيارة هيونداي توسان موديل 2022

تستخدم سيارة هيونداي توسان 2022 محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، ينتج عزم دوران 265 نيوتن/متر، وقوة 180 حصان، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا الي سرعة 100 كم/ساعة في 9 ثواني، وتستهلك السيارة 6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتصل سعة خزان الوقود الي 54 لتر، وتصل السرعة القصوى للسيارة الي 201 كم/ساعة .

سيارة هيونداي توسان موديل 2022

- سعر هيونداي توسان موديل 2022

تباع سيارة هيونداي توسان موديل 2022 أعلي فئة فول أوبشن بسعر 990 ألف جنيه .