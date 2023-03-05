أسوأ كارثة.. طلب عاجل من رئيس وزراء اليونان لعائلات ضحايا القطارين

طلب رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأحد، العفو من أسر ضحايا حادث القطارين بمنطقة لاريسا، حيث تعد أسوأ كارثة في السكك الحديدية بالبلاد.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، كتب ميتسوتاكيس في رسالة موجهة إلى الأمة "كرئيس للوزراء ، أنا مدين للجميع، وخاصة لأقارب الضحايا، طالبًا العفو".

وتظاهر آلاف اليونانيين أول أمس الجمعة، للمطالبة بالعدالة لـ 57 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم نتيجة تصادم قطارين الثلاثاء الماضي، في أسوأ كارثة قطارات في اليونان والتي أقرت السلطات بأنها نجمت عن الإهمال في إدارة الدولة للشبكة.

وزير نقل اليونان يتقدم باستقالته

وتقدم وزير نقل اليونان غداة الكارثة باستقالته، فيما تعهد خلفه يورجوس يرابتريتيس بإجراء "تقييم كامل".

وأثارت هذه الحادثة انتقادات واسعة للحكومة المتهمة بإهمال القطاع، خاصة مع تصريحات رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس الساعي لولاية جديدة في انتخابات هذا الربيع، وإلقائه بالمسؤولية في الكارثة على "خطأ بشري مأسوي".

وتعقد اليوم الأحد جلسة قضائية للاستماع لمدير المحطة (59 عاماً) الذي يشتبه بارتكابه خطأ فادحاً أدى إلى وقوع الحادث مساء الثلاثاء، وقد أرجأها القضاء اليوناني السبت.

ويفترض أن يبت قاضي التحقيق في لاريسا أقرب بلدة إلى مكان الحادث، في نهاية الجلسة ما إذا كان سيتهمه ب«القتل الخطأ عبر الإهمال».