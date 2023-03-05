ميدو يهنئ شيكابالا بعيد ميلاده| شاهد

هنأ الكابتن أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك محمود شيكابالا، بمناسبة عيد ميلاده اليوم.

وشارك صورة تجمعهما عبر تويتر، وكتب: “عيد ميلاد سعيد يا ملك”.

من جانب آخر، استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على الإطاحة بالمدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول، عقب مباراة الفريق المقبلة أمام الترجي التونسي والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

وأكدت بعض التقارير الصحفية، أن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر الاطاحة بالمدير الفني لفريق عقب التعادل أمام بيراميدز مساء أمس ببطولة الدوري المصري بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الحالية.

ويستضيف الزمالك نظيره فريق الترجي التونسي، يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.