عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن المبادرة الرئاسية.. زراعة أشجار مثمرة بطنبدي في المنيا

زراعة أشجار مثمرة
زراعة أشجار مثمرة بطنبدي

تواصل الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء وخفض نسبة الانبعاثات الحرارية والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

صاحب فكرة علاج ألم الشوكة العظيمة: مكنتش مصدق أن الرئيس هيزور المنيا

يوم لن أنساه.. طالب المنيا الذي احتضنه الرئيس السيسي: لم أتوقع تلبية طلبي

وتابع الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة مغاغة، جهود إدارة الحدائق والبساتين بالوحدة المحلية في زراعة عدد من شتلات أشجار الزينة والأشجار المثمرة على مستوى المدينة والقرى التابعة لها.

وتم البدء في زراعة عدد من الشتلات على جانبي الطريق المؤدي إلى الوحدة المحلية لقرية طنبدي، مؤكدا استمرار العمل بالزراعة ومتابعة الري لجميع الأشجار بالتنسيق مع إدارة شئون البيئة، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز.

 

السيسي الرئيس السيسي المبادرة الرئاسية مبادرة 100 المبادرة الرئاسية للتشجير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

560 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن بالمصنعية

صورني عارية.. سر فضيحة اعتداء عامل مسجد على ممرضة بأطفيح

عاودت التراجع.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 5-3-2023

كيلو الفراخ يبدأ من 70 جنيهًا|تراجع أسعار الدواجن من جديد والبيض مفاجأة

رفع مرتبات العاملين في القطاع الخاص أبريل المقبل.. القومي للأجور يوضح

تعليق ناري من شوبير على عقوبات الكاف ضد الهلال السوداني

لاعب الزمالك السابق: مستعد اعتذر لـ شوبير وصعبان علي نفسي

توقعات بوصول كيلو الفراخ لـ 60 جنيهًا والبانيه لـ 120 خلال رمضان

موضوعات متعلقة

يوم لن أنساه.. طالب المنيا الذي احتضنه الرئيس السيسي: لم أتوقع تلبية طلبي

ترشيحاتنا

على عينك يا تاجر| الدواجن تتراجع 4 جنيهات واللحوم بـ 135 واستقرار البيض.. أسعار اليوم

صحف الإمارات| وفاة "أم البطل" المصرية.. وحقبة جديدة من العلاقات مع تركيا

بسبب عطل الكهرباء.. وكيل صحة الغربية يوجه بإخلاء الحالات الحرجة بمستشفى المحلة العام

فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية موسم 1444هـ.. الثلاثاء المقبل

صربيا تكشف حقيقة إرسالها أسلحة لأوكرانيا

بسبب عائلته.. طبيب يكشف مرض الأمير هاري باضطراب نقص الانتباه ومشاكل نفسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسين الجسمي يحيي ثلاث ليال غنائية بدار الأوبرا بسلطنة عمان

أبرزها الفلفل.. أطعمة لا تتجاهل تناولها قبل العلاقة الزوجية

بلاش تاكله تاني .. الدجاج المقلي يسبب أضرار صحية كبيرة

بكيلو ذهب ومليار يورو.. شاهد| صدمة عربية بسبب مهر عراقي لفتاة كويتية

فيديو

استعانت بقاتل مأجور.. أنجلينا جولي تفجر تصريحات صادمة

برومو فيلم خمس جولات يحقق 2 مليون مشاهدة قبل عرضه بعيد الفطر

يموج يمينا ويسارا ويرجع بحامليه للخلف.. قصة متوفى رفض الخروج من المسجد

تفاصيل تحسين الأجور والمعاشات وبدل المهن يكشفها وزير المالية | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ