ضمن المبادرة الرئاسية.. زراعة أشجار مثمرة بطنبدي في المنيا

تواصل الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء وخفض نسبة الانبعاثات الحرارية والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

وتابع الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة مغاغة، جهود إدارة الحدائق والبساتين بالوحدة المحلية في زراعة عدد من شتلات أشجار الزينة والأشجار المثمرة على مستوى المدينة والقرى التابعة لها.

وتم البدء في زراعة عدد من الشتلات على جانبي الطريق المؤدي إلى الوحدة المحلية لقرية طنبدي، مؤكدا استمرار العمل بالزراعة ومتابعة الري لجميع الأشجار بالتنسيق مع إدارة شئون البيئة، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز.