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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على شخص حول مسكنه إلى ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في قنا

المتهم
المتهم

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا من ضبط  أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تشت، لإدارته مسكنه كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية وحيازته كمية من المواد المخدرة وبتفتيش الورشة عُثر بداخلها على “5 فرد محلى – طبنجة – مجموعة من أجزاء الأسلحة وأدوات التصنيع– كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية من نبات الشابو المخدر – مبلغ مالى – هاتف محمول”.

 وبمواجهته، اعترف بإدارته ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية، وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه غير المشروع.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 100 ألف جنيه تقريباً.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومُتجرى الأسلحة النارية غير المرخصة، والقائمين على إدارة ورش لتصنيع الأسلحة النارية.


 

وزارة الداخلية الامن العام القبض على شخص مكافحة الجريمة الأسلحة النارية

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