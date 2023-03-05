لجنة الحريات بـ العمل العربية تدين الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين

أدانت لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل العربية الانتهاكات اللا إنسانية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، مطالبة من منظمة العمل الدولية تكثيف جهودها لوقف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة للحقوق والحريات النقابية وحقوق الإنسان في فلسطين، واستمرار بذل الجهود العربية؛ لفضح هذه الاعتداءات ووضع حد لها في كافة المحافل الدولية حتى زوال الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.



جاء ذلك خلال اجتماعها للدورة 42، حيث عرضت تقريرا شاملا على اللجنة يتضمن المواضيع الذي تم تنفيذها وسبل التنفيذ، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة البند الثالث، الذي جاء حول المساهمة في تعزيز الحقوق والحريات النقابية في الوطن العربي، حيث حرصت منظمة العمل العربية على تنفيذ حزمة من الأنشطة وعقدت سلسلة من الدورات التدريبية والحلقات النقاشية، التي تساهم في بناء الوعي النقابي وتدريب القيادات النقابية لتقوم بدور إيجابي في تعزيز علاقات العمل على أسس من التفاهم والحوار، لخلق المناخ الملائم للاستثمار من جهة وتحسين الكفاءة الإنتاجية للطبقة العاملة.



وأكدت اللجنة ضرورة العمل على تكريس الحوار الاجتماعي في الدول العربية، وإعداد برامج تثقيفية للعمال بهدف إعداد كوادر عمالية لتعزيز الحقوق والحريات النقابية، كما دعت الدول العربية إلى مواءمة تشريعاتها الوطنية لتتماشى مع المعايير العربية والدولية بشأن الحقوق والحريات النقابية.



كما أكدت على دور منظمات العمال وأصحاب الأعمال في التعاون مع الحكومات، وأهمية العمل على مد مظلة الحماية التشريعية والاجتماعية لكافة العاملين، وبخاصة العاملين في القطاع الزراعي والقطاع غير المنظم، وما يعزز العدالة الاجتماعية والسلم الأهلي ويحقق أهداف التنمية المستدامة.



ونوهت إلى مناقشة الموضوعات التي تساهم في تعزيز الحقوق والحريات النقابية في الوطن العربي، وتفعيل وتعميق موضوعات الحوار الاجتماعي لاستيعاب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.