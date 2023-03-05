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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم البدايات المخيبة.. هل يكرر الأهلي سيناريو 2021 أمام صنداونز؟!

مباراة الأهلي والقطن
مباراة الأهلي والقطن

تغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على نظيره القطن الكاميروني في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد السلام والمؤجلة من الجولة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

 

أحرز ثلاثية النادي الأهلي فى شباك القطن الكاميروني محمد شريف وأحمد القندوسي ورأفت خليل.

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سيناريو 2021 مع الأهلي 
 

ما أشبه الليلة بالبارحة .. النادي الأهلي مر بنفس ظروف دور المجموعات فى نسخة 2021 فى دوري أبطال إفريقيا واستطاع تجاوز عقبة البدايات وتوج باللقب القاري على حساب كايزر تشيفز الجنوب افريقي. 

بداية النادي الأهلي في دوري ابطال إفريقيا نسخة 2021 جاءت على النحو التالي : الأهلي  - المريخ 3-0
سيمبا - الأهلي  1-0
الأهلي  - فيتا كلوب 2-2 

وانتهي الدور الأول بحصد الأهلي 4 نقاط
وتغلب بعدها على فريق فيتا كلوب الكونغولى بنتيجة 0-3

في النسخة الحالية بدوري ابطال أفريقيا نسخة 2023 جاءت بداية النادي الأهلي متعثرة ونتائجه كما يلي : 

الأهلي  - القطن 3-0
الهلال - الأهلي  1-0
الأهلي  - صن داونز 2-2 

وينهي النادي الأهلي الدور الأول بحصد 4 نقاط محتلا المركز الثالث فى ترتيب المجموعة الثانية بدور المجموعات فى دوري ابطال إفريقيا.
وينتظر النادي الأهلي أن يكرر نفس السيناريو في عام 2021 ويفوز أمام صن داونز الجنوب إفريقي بعقر داره ويتأهل ثم يتوج باللقب؟

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تفاصيل لقاء الأهلي والقطن
 

بدأ النادي الأهلي اللقاء بضغط هجومي وجبهة النادى الأهلى التى قادها التونسي على معلول شكلت خطورة كبيرة على دفاعات القطن الكاميروني من خلال إرساله الكرات العرضية داخل منطقة الجزاء وكلفت المنافس استقبال شباكه هدفين.

 

النادي الأهلي بدأ بتركيز خطف هدفا مبكرا وتحقق له ذلك بعد 55 ثانية عن طريق محمد شريف بعد استغلاله تحرك طاهر محمد طاهر داخل منطقة الجزاء وخلق مساحات في الخطوط الخلفية للمنافس.

وأرسل على معلول نجم النادي الأهلي كرة عرضية من الناحية اليسرى في الدقيقة السادسة أبعدتها دفاعات فريق القطن الكاميروني.

أرسل على معلول كرة في الدقيقة 16 داخل منطقة الجزاء ينجح حارس القطن الكاميروني فى الإمساك بها .
وأضاع فى الدقيقة 27 حمدي فتحي فرصة حقيقية لتسجيل الهدف الثاني بعدما سدد كرة قوية تصدى لها الحارس الكاميروني بصعوبة.
سجل أحمد قندوسي هدف الأهلي الثاني فى شباك القطن الكاميروني في الدقيقة 40 بعدما تلقى تمريرة على معلول سددها برأسه في الشباك.

وأحرز رأفت خليل هدف الأهلي الثالث في الوقت بدل الضائع بمرمى القطن الكاميروني من تمريرة استقبلها عن طريق علي معلول داخل منطقة الجزاء سددها في الشباك.

 

الأهلى القطن الكاميروني دوري ابطال افريقيا الهلال صن داونز محمد شريف

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