مايا مرسي تشارك في فعاليات الدورة 67 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة

غادرت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة مصر، صباح اليوم، متوجهة الى نيويورك، على رأس وفد ، للمشاركة في فعاليات الدورة 67 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة "CSW67" حول "الابتكار والتطور التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كافة النساء والفتيات " ،والتي تعقد خلال شهر مارس الجارى.

ومن المقرر أن تلقي الدكتورة مايا مرسي كلمة مصر خلال الجلسة الافتتاحية، فضلًا عن مشاركتها ووفد مصر المرافق لها فى العديد من الجلسات والفعاليات التى سوف تقام على هامش الدورة الحالية بالأمم المتحدة.