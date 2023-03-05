عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مايا مرسي تشارك في فعاليات الدورة 67 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة

صدى البلد

غادرت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة مصر، صباح اليوم، متوجهة الى نيويورك،  على رأس وفد ،  للمشاركة في فعاليات الدورة 67 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة "CSW67" حول "الابتكار والتطور التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كافة النساء والفتيات " ،والتي تعقد خلال شهر مارس الجارى.
ومن المقرر أن تلقي الدكتورة مايا مرسي كلمة مصر خلال الجلسة الافتتاحية،  فضلًا عن مشاركتها ووفد مصر المرافق لها فى العديد من الجلسات والفعاليات التى سوف تقام على هامش الدورة الحالية  بالأمم المتحدة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

560 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن بالمصنعية

رفع مرتبات العاملين في القطاع الخاص أبريل المقبل.. القومي للأجور يوضح

على عينك يا تاجر| الدواجن تتراجع 4 جنيهات واللحوم بـ 135 واستقرار البيض.. أسعار اليوم

عاودت التراجع.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 5-3-2023

صورني عارية.. سر فضيحة اعتداء عامل مسجد على ممرضة بأطفيح

قرار عاجل فى اتهام أنوش بنشر الفسق والفجور

كيلو الفراخ يبدأ من 70 جنيهًا|تراجع أسعار الدواجن من جديد والبيض مفاجأة

بعد إشادة كولر.. الأهلي يحسم مصير الجوكر بقرار نهائي

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. تغريدة جديدة لباحث الزلازل الهولندي: ترقبوا.. تحذيرات من الأرصاد حول حالة الطقس اليوم

الداخلية : غداً الإثنين آخر موعد لتلقى طلبات التقديم لحج القرعة

تطبق غدا..15% زيادة للإيجار القديم للأشخاص الأعتبارية وطرد المستأجر المخالف

عملوله ضريح.. أول مزار لمتوفى رفض نعشه الخروج من المسجد| شاهد

خبايا وأسرار..مسئول أمريكي يكشف عن لقائه بالرئيس الصيني في هذا الوقت

أنا طمعت وعملت في نفسي مصيبة..تصريحات صادمة من إحدى ضحايا "هوج بول"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق .. نوع من العصير يحميك من الشيخوخة والسرطان

نجاة راكب دراجة هندي من الموت بمعجزة.. شاهد

صور جديدة للفنان أحمد السعدنى وحسين فهمى من سره الباتع

نانسي عجرم بفستان مثير خلال جولتها الغنائية بأمريكا.. سعره خرافي

فيديو

انخفاض أكيد.. سعر الفراخ هيوصل 60 جنيه والبانيه 120 في هذا الموعد

بقوة 1000 قنبلة نووية.. هل تتعرض مصر لزلزال مثل تركيا؟

تعرف على أسعار الذهب والدولار اليوم الأحد

27 عملية في هذه المناطق.. حورية فرغلي تكشف سرا لأول مرة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ