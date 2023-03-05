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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تدريبات قوية لحراس الزمالك على التسديدات والعرضيات

صدى البلد

خاض رباعي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية، تدريبات قوية على هامش المران الذي أقيم اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الترجي التونسي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا .

وركز أيمن طاهر مدرب الحراس مع الرباعي على بعض الأمور والجوانب الفنية الخاصة منها التعامل مع التسديدات من مسافات مختلفة وسرعة رد الفعل في التصدي لها ، بجانب التدريب على العرضيات وبعض الأمور الفنية الأخرى.

وحرص أيمن طاهر على منح الرباعي تعليمات فنية بشكل متواصل خلال الحصة التدريبية الخاصة بهم وطالبهم بالتركيز والاستعداد بكل قوة .

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعدادا لخوض مباراة الترجي التونسي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب.

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