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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مؤتمر صحفي لفيريرا غدا استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

يعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك مؤتمرا صحفيا في السادسة مساء غدا الاثنين باستاد برج العرب  برفقة أحد اللاعبين للحديث عن لقاء الترجي التونسي المقرر له مساء يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وفي نفس الوقت سيعقد نبيل معلول المدير الفني لفريق الترجي مؤتمره الصحفي برفقة أحد لاعبي فريقه في السادسة والنصف مساء الغد باستاد برج العرب.
وسيخوض  الزمالك تدريبه غدا على ملعب فندق الإقامة في السابعة مساءً، في حين سيخوض الترجي تدريبه في التاسعة مساءً على ملعب الجيش ببرج العرب.

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