مرشح رئاسي أمريكي يتعهد بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية خلال 24 ساعة ..فيديو

نشرت قناة "سكاي نيوز عربية" تقريرا عن مرشحى انتخابات الرئاسة الأمريكية المنتظرين ومنهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأوضح التقرير، أن ترامب حصل على نسبة 60% في استطلاع نظمه مؤتمر العمل السياسى لحزب المحافظين للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية.

الحرب الكارثية

وأضاف التقرير، أن دونالد ترامب تحدث عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا واصفا إياها بـ الحرب الكارثية.

وأشار التقرير إلى أن ترامب وعد بأنه حال فوز بالرئاسة الأمريكية سينهي الحرب بين أوكرانيا وروسيا خلال 24 ساعة وقبل ان يصل للبيت الأبيض.