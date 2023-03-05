احتجاجات ضد قانون التقاعد. نقابات فرنسية تتحدى ماكرون بإضرابات واسعة

قال مراسل القاهرة الإخبارية في فرنسا خالد شقير، إن النقابات الفرنسية تستعد لموجة سادسة من الاحتجاجات والإضرابات من بينها التعليم والنقل والطيران، ضد مشروع قانون الرئيس ماكرون بشأن سن التقاعد.

وتابع شقير في رسالته من باريس، أنه بالأمس دخلت نقابات الطرق السريعة في موجة الإضرابات، ومنعت بعض المواطنين من المرور، ووصفت الصحافة الفرنسية حالة الاحتجاجات بـ"مارس الساخن".

الاحتقان لدى الشعب الفرنسي

ولفت إلى أن الحكومة الفرنسية استيقظت على زيادة التضخم وارتفاع الأسعار، رغم أنها أكدت على عدم زيادة الأسعار من الشهر الماضي، ما زاد من الاحتقان لدى الشعب الفرنسي، وناشدت الحكومة أصحاب المتاجر تقليل الربح لكبح جماح التضخم.

واقترحت الحكومة الفرنسية رفع سن التقاعد القانونية إلى 64 عامًا بحلول 2030 بدلا من 62 حاليا، وعلى إثر ذلك أعلنت النقابات التعبئة في 19 يناير، واستمرت منذ ذلك التوقيت في التصعيد.