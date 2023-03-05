متحدث قناة السويس: التعامل مع سفينة الحاويات الجانحة تم بشكل سريع|تفاصيل

كشف جورج صفوت المتحدث باسم هيئة قناة السويس، تفاصيل جنوح سفينة في قناة السويس، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع الأمر بشكل سريع.



وأضاف صفوت، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أنه تم الدفع بأربع قاطرات لتعويم السفينة، وفي 4 ساعات فقط تمت إعادة تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس.

وتابع المتحدث باسم هيئة قناة السويس، أن حركة السفن في قناة السويس لم تتأثر بعد جنوح سفينة الحاويات، وتم تعويم السفينة الجانحة، لافتا إلى أن سفينة الحاويات استأنفت عبورها في القناة بعد نجاح تعويمها.

163 ألف طن حمولة السفينة



وأشار جورج صفوت المتحدث باسم هيئة قناة السويس، إلى أن 163 ألف طن هي حمولة السفينة التي كانت جانحة في قناة السويس، متابعا أن الطقس السيئ وراء جنوح سفينة الحاويات.

