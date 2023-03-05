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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث قناة السويس: التعامل مع سفينة الحاويات الجانحة تم بشكل سريع|تفاصيل

قناة السويس
قناة السويس

كشف جورج صفوت المتحدث باسم هيئة قناة السويس، تفاصيل جنوح سفينة في قناة السويس، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع الأمر بشكل سريع.

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هيئة قناة السويس تدفع بأربعة قاطرات للتعامل مع جنوح السفينة MSC ISTANBUL


وأضاف صفوت، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أنه تم الدفع بأربع قاطرات لتعويم السفينة، وفي 4 ساعات فقط تمت إعادة تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس.

وتابع المتحدث باسم هيئة قناة السويس، أن حركة السفن في قناة السويس لم تتأثر بعد جنوح سفينة الحاويات، وتم تعويم السفينة الجانحة، لافتا إلى أن سفينة الحاويات استأنفت عبورها في القناة بعد نجاح تعويمها.

 

163 ألف طن حمولة السفينة


وأشار جورج صفوت المتحدث باسم هيئة قناة السويس، إلى أن 163 ألف طن هي حمولة السفينة التي كانت جانحة في قناة السويس، متابعا أن الطقس السيئ وراء جنوح سفينة الحاويات.
 

قناة السويس جنوح سفينة جورج صفوت أحمد موسى قاطرات لتعويم السفينة لسفينة الجانحة تعويم السفينة الجانحة

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