عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عاجل.. هيئة قناة السويس تعلن تعويم سفينة حاويات بعد جنوحها

قناة السويس
قناة السويس

نجحت هيئة قناة السويس فى تعويم سفينة الحاويات MSC ISTANBUL ، حسبما جاء فى نبأ عاجل لقناة “اكسترا نيوز”.

وصرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، فى وقت سابق  بأن  أعمال الإنقاذ البحري مستمرة للتعامل مع جنوح لسفينة الحاويات MSC ISTANBUL وذلك خلال عبورها  للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى البرتغال.

وأوضح رئيس الهيئة أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بجنوح السفينة في الكيلو متر  78 ترقيم قناة، تم الدفع على الفور بأربع قاطرات لتعويم السفينة شملت كلا من القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طنا والقاطرات مساعد ١ ومساعد ٢ والقاطرة مساعد ٥، ومن المقرر انضمام القاطرة بركة ١ للمشاركة في أعمال التعويم.

حركة الملاحة 

ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من هذا الموقف الطارئ حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بتحويل عبور السفن من القناة الغربية إلى القناة الشرقية.

وأكد ربيع على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.

قناة السويس الفريق أسامة ربيع هيئة قناة السويس رئيس هيئة قناة السويس حركة الملاحة تعويم سفينة تعويم السفينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية..إعلان عاجل من البنك المركزي بشأن مواعيد العمل بشهر رمضان وإجازة الأعياد

خبير مصرفي يكشف عن حقيقة طرح البنوك شهادات بفائدة 25% مرة أخرى

ضربة قوية لبيراميدز.. الأهلي يستعد للتعاقد مع هذا اللاعب بتوجيهات كولر

رفع مرتبات العاملين في القطاع الخاص أبريل المقبل.. القومي للأجور يوضح

صورني عارية.. سر فضيحة اعتداء عامل مسجد على ممرضة بأطفيح

على عينك يا تاجر| الدواجن تتراجع 4 جنيهات واللحوم بـ 135 واستقرار البيض.. أسعار اليوم

بعد إشادة كولر.. الأهلي يحسم مصير الجوكر بقرار نهائي

السلعة الوحيدة.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأحد 5-3-2023

ترشيحاتنا

حادثة الأولى من نوعها.. طيارون إسرائيليون يمتنعون عن نقل نتنياهو لـ إيطاليا

أحمد موسى: محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول.. شاهد

لتهدئة الصراع بين فلسطين وإسرائيل..العاهل الأردني: يجب التوقف عن القرارت أحادية الجانب

الإصابات في تزايد.. مفاجآت جديدة حول عودة فيروس كورونا

سيارة أوتوماتيك من هيونداي.. بـ 65 ألف جنيه | صور

العاهل الأردني لوزير الدفاع الأمريكي: يجب وقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطيبة عمرو راضى تثير الجدل بسبب بنطلون| شاهد

لن تصدق.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الخبز المحروق؟

موعد عقد قرآن ابنة الملك عبد الله والملكة رانيا

بنطال غريب.. إيمان العاصي تستعرض جمالها بهذه الصورة

فيديو

بأقل 40% من السوق.. أسعار وأماكن بيع السلع الغذائية وياميش رمضان

انخفاض أكيد.. سعر الفراخ هيوصل 60 جنيه والبانيه 120 في هذا الموعد

بقوة 1000 قنبلة نووية.. هل تتعرض مصر لزلزال مثل تركيا؟

تعرف على أسعار الذهب والدولار اليوم الأحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

اﻟﻤﺰﻳﺪ