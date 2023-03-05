موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والترجي التونسي

يعقد في السابعة والنصف مساء غدا الاثنين الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والترجي التونسي بفندق إقامة الفريق الأبيض للاتفاق على زي الفريقين في اللقاء المقرر له مساء يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الفني كل من أحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بالإضافة إلى طاقم التحكيم المكلف بإدارة اللقاء ومسؤولي نادي الترجي.

وسيخوض الزمالك تدريبه غدا على ملعب فندق الإقامة في السابعة مساءً، في حين سيخوض الترجي تدريبه في التاسعة مساءً على ملعب الجيش ببرج العرب.