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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

البحوث الفلكية تناقش هلال شهر رمضان بين الرؤية العلمية والرؤية البصرية

صدى البلد

ينظم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ندوة تثقيفية بعنوان (هلال شهر رمضان بين الرؤية العلمية والرؤية البصرية) وذلك اليوم الاثنين   الموافق 13 مارس 2023 م، ويأتي ذلك في اطار الدور المجتمعى والبحثى المنوط به .

يتم تنظيم  الندوة بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية في ضوء التعاون والشراكة بين المعهد والدار، ومن منطلق الحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد، اقدم معهد فلكى في المنطقة حيث تم تأسيسه عام 1839 كواحد من اهم الأهداف وهو الحسابات الفلكية وتحديد بدايات الشهور العربية.

سيتم بث الندوة من خلال الموقع الإلكتروني للمعهد، Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82791712234?pwd=ZDErRFFKVWVPWDlTb29JN1NmWG9CZz09

Meeting ID: 827 9171 2234
Passcode: MEARIM6
One tap mobile
+13462487799,,82791712234#,,,,*7557889# US (Houston)
+13602095623,,82791712234#,,,,*7557889# US
 

استقبال هلال شهر رمضان 2023 بعد أسبوعين.. تعرف علي موعد أول أيامه

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان، وبات موعد بداية شهر رمضان 2023، علي الأبواب حيث يبدأ المسلمون حول العالم الآن، في العد التنازلي استعداداً لاستقبال الشهر الكريم  الذي يكون ممتلئ بالعديد من الطقوس التي يحبها المصريون.

ويشير الدليل الفلكي الذي يصدره المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، والذي يتم إعداده بناء علي الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام شهر رمضان 2023 سوف يكون يوم الخميس 23 مارس، و سوف يتم استطلاع الرؤية الشرعية يوم 29 شعبان.

وسيكون موعد رمضان 2023 الفلكي صحيحا، إذا أكدت رؤية الهلال أن شهر شعبان سيكتمل في هذا اليوم، وأنه لن يكتمل لـ30 يوما،.

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