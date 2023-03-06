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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اختفاء طفل في ظروف غامضة بالغربية.. وأسرته: ذهب لتشجيع كرة القدم

الطفل المتغيب بالغربية
الطفل المتغيب بالغربية

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، استمرار حالة من الصدمة والوجيعة علي واقعة اختفاء الطفل يوسف محمد الرفاعي سعد في منتصف العقد الثاني من عمره بشكل مفاجئ طوال 48 ساعه الماضية الأمر الذي دفع أفراد أسرته إلي نشر صور ومطبوعات تحمل أرقام هاتفيه عبر صفحات وجروبات “فيسبوك” سعيا في الوصول إليه وإعادته مرة أخري سالما إلي أحضانه .

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وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تضامنوا مع أسرة الطفل المتغيب من خلال نشر بيانات واستغاثات مستمرة طوال الساعات الأخيرة فضلا عن محاولة التواصل مع بعض المقربين من زملاء الطفل سعيا في إنقاذ حياته.

في المقابل تمكن بعض فاعلي الخير في إنقاذ حياة الطفل والعثور عليه بإحدى محطات الاتوبيس عقب سفره للحضور إحدى مباريات كرة القدم برفقه أحد المشجعين من أبناء مدينة المحلة والسفر إلي مدينة القاهرة للحضور إحدى مباريات كرة القدم.

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الجدير بالذكر أن محمد الرفاعي سعد والد الطفل أكد عودة الطفل المتغيب إلي أحضان أسرته لافتا بقوله: "الحمد لله ربنا فضله عظيم ابني رجع بالسلامة ومامته اطمأنت عليه برجوعه سالم غانم وعشقه لمتابعة مباريات كرة القدم بالدوري العام وأثناء تواجده بالقاهرة تاه فجأة وتمكن من إعادته إلي المنزل".

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