تراجع تمويلات نشاط التمويل العقاري خلال نوفمبر الماضي

كشفت هيئة الرقابة المالية عن تراجع عدد عقود نشاط التمويل العقاري خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 51.5% على أساس سنوي

وأوضح تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر نوفمبر 2022 ، أن عدد عقود التمويل العقاري وصل إلى 407 عقد خلال أكتوبر الماضي، مقابل 839 عقد خلال نوفمبر 2021، بإنخفاض 51.5%.

وأشارت هيئة الرقابة المالية الى انخفاض حجم نشاط التمويل العقاري خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 48.4% على أساس سنوي





وأظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة ،أن إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات بلغ700.9 مليون جنيه خلال نوفمبر الماضي، مقابل 1.3 مليار جنيه خلال نوفمبر 2021، بهبوط 48.4%.

هبوط قيمة إعادة التمويل العقاري



فيما هبطت إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري مسجلة 63 مليون جنيه خلال نوفمبر 2022، مقابل 194 مليون جنيه خلال نوفمبر 2021، بإنخفاض 67.5%.

وأعلنت الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء شركات التمويل العقاري خلال 2021، والتى بلغت 8.1 مليار جنيه مقارنة بـ 3.4 مليار جنيه خلال عام 2020 بمعدل نمو بلغ 138.2%.