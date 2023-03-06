فرج عامر يثير الجدل بسبب رحيل نجم الأهلي

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن رغبة عدد من الأصوات لرحيل لاعب النادي الأهلي بيرسي تاو، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب فرج عامر في منشور له: “اصوات كثيرة تطالب برحيل بيرسي تاو من الاهلي هذا العام”.

ودخل مسئول النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع أسامة جلال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وأفادت بعض التقرير عن دخول مسئولي النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع أسامة جلال للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ويتبقي لأسامة جلال موسما واحدا فقط مما قد يسهل انتقاله لصفوف النادي الأهلي في ظل رغبة مجلس الإدارة في التعاقد مع اللاعب بعد توجيهات مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر.

ويسعي النادي الأهلي لتدعيم خط دفاعه في الموسم المقبل بالتعاقد مع أسامة جلال .