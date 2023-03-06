عبدالملك: الأهلي عليه الخروج بنتيجة إيجابية أمام صن داونز.. وأزمة الإسماعيلي صعبة

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن الأهلي حقق فوزًا على القطن الكاميروني، أعاد الثقة للاعبيه، وهو أمر طبيعي خصوصا أن المنافس خسر مباراتين على ملعبه، مشيرا إلى أن الفريق الأحمر لديه مواجهتين مهمتين أمام صن داونز ثم القطن في الكاميرون.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "لابد من خروج الأهلي بنتيجة إيجابية أمام صن داونز، والفوز على القطن، لو أراد الفريق اكمال مسيرته في البطولة، والأهلي سيكون في أزمة لو خسر لقاء صن داونز".

وأضاف: "صن داونز لديه مواجهتين على أرضه أمام الأهلي والقطن، وسيخرج لمواجهة الهلال، لذلك فأنه سيدخل المباريات بحثا عن نتائج إيجابية هو الآخر، ويجب أن يحصد الأهلي على الاقل 4 نقاط من رحلتي جنوب إفريقيا والكاميرون".

وتابع: "الاسماعيلي يعيش في حالة سيئة والظروف صعبة للغاية، والمشكلة منذ وجود المجلس السابق برئاسة يحيى الكومي بعدما ضم عددا من اللاعبين الجدد وصرف لهم مقدمات عقود بينما لم يسدد عقود اللاعبين الموجودين في الفريق، وهو ما تسبب في حالة انقسام منذ بداية الموسم في وجود جاريدو، وهذه أزمة مُكررة داخل النادي منذ سنوات، وموضوع تصعيد الناشئين أمر صعب".

وأتم: "يجب الجلوس مع لاعبي الإسماعيلي والتفاهم معهم، لو تم اللعب بالناشئين سيهبط الفريق للدرجة الثانية، والأندية الشعبية حاليا تعتمد على رجال الاعمال وتجاهد من أجل الصرف والبقاء، ولو لم يحدث دعم للاسماعيلي فالأمور ستكون صعبة عليهم".