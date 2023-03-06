مصرع شاب سقط من شرفة عقار بالبحيرة

لقي شاب مصرعه جراء سقوطه من شرفة الطابق الخامس في عقار بمدخل العمدة التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شاب سقط من شرفة عقار

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد استقبال مستشفى الشاملة جثة شاب إثر سقوطه من شرفة الطابق الخامس في عقار بمدخل العمدة بدائرة شرطة المركز، وحرر محضر بالواقعة

تحديد هوية الشاب المتوفي

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة شاب يدعى " أحمد عز العرب ياسين"، 20 سنة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الشاملة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.