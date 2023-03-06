أمير طعيمة: إنجاز محمد صلاح هو الانفراد بالقمة

حرص الشاعر أمير طعيمة، على الإشادة بتفكير وأداء اللاعب المصري محمد صلاح، بعد مباراته مع ليفربول أمس الأحد.

وكتب أمير طعيمة، من خلال حسابه الرسمي على “تويتر”: “لو ركزت هتلاقي ان محمد صلاح احتفل عادي بهدفه الاول اللي عادل بيه رقم روبي فاولر، و انفعل و قلع التي شيرت في هدفه التاني”.



وتابع قائلاً: “محمد صلاح بالنسباله معادلة رقم افضل هداف في تاريخ ليفربول مش انجاز، الانجاز هو الانفراد بالقمة .. دي mentalliy بني ادم مش صدفة”.

وواصل محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول صناعة التاريخ في إنجلترا، وذلك بعد تسجيله هدفين في شباك مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي ليصبح الهداف التاريخي للريدز بـ 129 هدفا.

حرص الفنان شريف منير، على توجيه رسالة للاعب المصري محمد صلاح بعد مباراة ليفربول أمس الاحد.

قال شريف منير، من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام”: “مبروك لمحمد صلاح، عملتوا ماتش حلو اوي .. ببقى فرحان بنجاحك مبروك ليك ولمصر”.

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