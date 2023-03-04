أمير طعيمة لمتسابقة الدوم: كنتى محتاجة تتدربى أكتر

قدمت متسابقة الدوم شهد عبد المجيد أغنية "الله غالب" للفنانة الراحلة ذكرى، وذلك خلال مسابقة الغناء بالموسم الثاني من البرنامج، وعلق على أدائها الشاعر أمير طعيمة، قائلا: "كنتي حلوة بس محتاجة تدربي أكتر شوية".



بدأت حلقة تجربة الأداء من الموسم الثاني من القاهرة، لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

يعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش