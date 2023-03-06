دمياط ضمن ثلاث محافظات بخطة مشروع التحكم الآلي لشبكات توزيع الكهرباء

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن محافظة دمياط جاءت ضمن ثلاث محافظات تم اختيارهم لتنفيذ مشروع التحكم الآلى لشبكات توزيع الكهرباء والذى يُعد مشروعاً قوميا يأتى بالتعاون الوكالة اليابانية للتعاون الدولى " جايكا" ، لافتة إلى أن المرحلة الحالية تشمل محافظات " القاهرة ،الإسكندرية ودمياط " ...

هذا وقد أشارت " محافظ دمياط " إلى ان المشروع يتضمن مراقبة عدد ١٠ محطات محولات كهرباء وعدد ٤٢ لوحة توزيع كهرباء و كذا عدد ٢٦٠٠كشك بالمحول وأيضًا ١٧٥ ألف عداد ذكى "smart" ،هذا إلى جانب برج هوائي للاتصالات ...

فيما وقد لفتت " الدكتورة منال عوض " إلى أهمية هذا المشروع لتحسين كفاءة الشبكات والجودة المقدمة للكهرباء، كما أنه يساهم وبشكل كبير فى تقليل زمن الأعطال ونقل التغذية الكهربية على المصادر البديلة فى حال حدوث أعطال ، هذا إلى جانب ما يقدمه للمواطن من إتاحة التحكم فى الأحمال المستخدمة من خلال استخدام تطبيق بين العداد الذكي والهاتف المحمول مما يساهم فى ترشيد استهلاكه ..