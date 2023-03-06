عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عمليات جراحية وعلاج بالمجان والكشف على 1159 مواطنا بقافلة طبية بدمياط

قافله طبيه
قافله طبيه

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقاً للخطة المعدة مسبقاً للوصول بتلك الخدمات إلى الاهالى بجميع المناطق،  حيث تم تنفيذ قافلة بقرية أم الرزق التابعة لمركز كفر سعد خلال يومى الجمعة والسبت، تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان..

هذا وقد ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أنه وخلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١١٥٩مواطن، حيث تم تحويل ٢٤حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٦ حالات أخرى فضلاً عن إجراء ٢٤٥ تحليل معملى و الكشف بالأشعة لعدد ١٢حالة والسونار ل٢٤حالة .

جاء ذلك تحت رعاية  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار  وزير الصحة والسكان، وفي إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

 

ميناء دمياط يستقبل سفينة ترفع علم بنما وتحمل 42 ألف طن قمح

دمياط وزير الصحة العلا محافظ دمياط حياة كريمة قافلة طبية مستشفي المبادرة الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

480 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

شهادة الـ 18 %.. تنبيهات عاجلة للعملاء وكل ما تريد معرفته عن التجديد والاستحقاق

11 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

سقوط مدوي وفضيحة أخلاقية في صن داونز قبل مواجهة الأهلي

الانفجارات مرعبة.. ليلة صعبة على أهالي الشرقية بعد حريق مصنع طوب بأبوحماد

البانيه رخص 30 جنيهًا.. تراجع جديد بأسعار الدواجن والبيض بالمحلات الآن

صيام النصف من شعبان 2023 هل غدا أم الثلاثاء؟.. الإفتاء تحسم

ليلة النصف من شعبان 2023.. الإفتاء: احذر 3 أفعال غدا تحرمك المغفرة

موضوعات متعلقة

ميناء دمياط يستقبل سفينة ترفع علم بنما وتحمل 42 ألف طن قمح

الكشف الطبي بالمجان على 1100 مواطن في دمياط

ترشيحاتنا

تحف فنية تذكارية.. صناعة النخيل بسيوة تجذب زوار الواحة

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم .. فيديو

وزير الصحة : 1 من بين كل 58 طفلا في العالم مصاب بـ التوحد

وزيرا التعليم والشباب يزوران مدرسة مصر الجديدة النموذجية.. اليوم

أخبار التكنولوجيا| هل يمكن للهواتف المحمولة إصابة المستخدمين بالسرطان؟.. وأفضل هاتف شبابي من أوبو في السوق المصري

استغاثات وانفجارات.. مشاهد مرعبة من حريق مصنع طوب الشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مخملي.. شقيقة محمد رمضان تبهر متابعيها بهذه الإطلالة|شاهد

شهادة الـ 18 %.. تنبيهات عاجلة للعملاء وكل ما تريد معرفته عن التجديد والاستحقاق

رجال أعمال وصنايعية وأبو صفارة مفاجأة.. 8 ممثلين يغيرون جلدهم في دراما رمضان

اختبر تركيزك.. هل وجدت راقصة الباليه بين طيور الفلامنجو.. شاهد الحل

فيديو

2000 جنيه ربحا في اليوم.. كيف أوقع الأمن بنصابين هوج بول؟

رقم صادم.. 13 ألف هزة أرضية في تركيا منذ زلزال 6 فبراير

حكاية فيديوهات بيع لحوم ممبار الحمير

«صوّر مواطن عفتي».. ممرضة أطفيح تروي تفاصيل اعتداء عامل مسجد عليها "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

اﻟﻤﺰﻳﺪ