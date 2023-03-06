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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ القليوبية يعتمد جدول امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني بالتعليم الفني

جدول الامتحانات
جدول الامتحانات

اعتمد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية جدول امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني بمدارس التعليم الفني بنوعياتها صناعي وزراعي وتجاري وفندقي ومزدوج.

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وقال المحافظ أن الإمتحانات سوف تبدأ يوم الثلاثاء 14 ابريل القادم حتى 5 مايو المقبل ، حيث تجرى الامتحانات العملية والمعملية بمدارس التعليم الزراعى ومدارس التعليم التجارى والفندقى
من ناحية أخرى أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة ميدانية بمدن كفر شكر وبنها لتفقد أعمال تنفيذ مبنى الإدارة الزراعية وموقف السيارات بكفر شكر، وذلك لدفع الأعمال وتذليل العقبات والوقوف على نسب التنفيذ للمشروعات لتسليمها لتدخل الخدمة في أقرب وقت، ويأتي ذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تحسينها للمساهمة في توفير حياة كريمة لهم .


تفقد المحافظ أعمال إنشاء مبنى الإدارة الزراعية بكفر شكر والتي وصلت نسبة تنفيذها إلى 30% ، وجاري العمل بها على قدم وساق لإدخالها الخدمة، لتخدم مزارعي المدينة وتبلغ التكلفة الإجمالية للمبنى ٧ مليون جنيه ، حيث سيتكون من أربعة طوابق على مساحة 400 متر على أن يتضمن الدور الأرضي مخازن للأسمدة والبذور ، والدور الأول علوي سيتم تخصيصه لقسم الإرشاد الزراعي، والدور الثاني علوي لقسم التعاون الزراعي، أما الدور الثالث علوي والأخير سيخصص للمكاتب الإدارية.


كما وجه المحافظ بسرعة البدء في أعمال إزالة أربع مباني تابعة لمبنى الإدارة الزراعية والصادر لهم قرارات هدم، وذلك لإقامة مجمع موقف السيارات العمومي لمدينة كفر شكر والذي يستوعب 300 سيارة، حيث وجه المحافظ بعمل الدراسة المرورية اللازمة للمشروع لسرعة تنفيذه لحاجة المدينة إلى موقف سيارات بشكل حضاري لمنع المواقف العشوائية .


وجدير بالذكر أن المشروعين بدأت أعمال تنفيذهما بعد التنسيقات التي تمت على مدار الشهور الماضية بين محافظة القليوبية ووزارة الزراعة، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون لاستغلال أرض الإدارة الزراعية بمدينة كفر شكر الاستغلال الأمثل لإقامة مشروع إنشاء مبنى مجمع مواقف سيارات متطور لمدينة كفر شكر على مساحة ٤٢٠٠م٢، لحل مشكلة المواقف العشوائية وتقليل الكثافات المرورية بالمنطقة، بجانب مبنى جديد للإدارة الزراعية.


وشدد "المحافظ" على مسئولي مديرية الإسكان بضرورة تكثيف الأعمال لنهو المشروع في أقرب وقت ممكن، حتى يتم تقديم الخدمات الزراعية للمواطنين من خلال المبنى بالشكل اللائق، إذ من المنتظر الانتهاء من المشروع خلال أربعة شهور.

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القليوبية محافظ القليوبية وزارة الزراعة حياة كريمة توفير حياة كريمة مدارس التعليم الفني

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