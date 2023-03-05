محافظ القليوبية: لا زيادة في تعريفة ركوب سيارات الأجرة والنقل الجماعي والسرفيس

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه لا توجد زيادة فى تعريفة الركوب لسيارات الأجرة والنقل الجماعي والسرفيس، بعد إعلان الزيادة الطفيفة في أسعار البنزين فقط، دون المساس بأسعار السولار والغاز الطبيعي.

ووجه المحافظ مسئولي إدارة المواقف والنقل بتكثيف الجولات الميدانية للمرور على كافة المواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة للركوب من قبل المحافظة.



جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها المحافظ اليوم الأحد بموقف بنها العمومي وموقف كفر شكر وموقف طوخ وموقف كفر الجزار، وذلك لمتابعة انتظام سير السيارات والتزام السائقين بالتعريفة المحددة.

ووجه المحافظ مدير المواقف بالتنسيق الكامل مع إدارة مرور القليوبية، لاستمرار المتابعة الميدانية والحملات التفتيشية، لتنظيم العمل داخل المواقف والتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة المحددة والمسارات المقررة، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، مشددا على سرعة التفاعل مع أي شكاوى للركاب من المواطنين والتعامل الفوري معها بكل حسم بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة وإدارة مرور القليوبية للحد من أي تجاوزات لبعض السائقين ، وخاصة على الخطوط التي وردت منها شكاوى عدد من الركاب.

في السياق نفسه قامت مديرية التموين بحملات تفتيش على 140 محطة وقود للتأكد من توافر أرصدة كبيرة من المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة.

وطالب محافظ القليوبية المواطنين برصد أي مخالفات وإرسالها على الخط الساخن ١١٤ ، بجانب خطوط الواتس آب 01119992624 ، وذلك بغرفة عمليات المحافظة لسرعة التدخل، واتخاذ الإجراءات الرادعة مع المخالفين.