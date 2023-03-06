محافظ الأقصر يعتمد المخططات التفصيلية لمدينة إسنا ومدينة الطود

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جلسة المجلس التنفيذي رقم 2 لعام 2023 بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب المحافظ، ومحمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام المحافظة، والدكتورة هدى المغربي السكرتير المساعد للمحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وتضمنت أعمال الجلسة الموافقة على اعتماد المخططات التفصيلية لمدينة إسنا ومدينة الطود، وبذلك يتم الإنتهاء من اعتماد كافة المخططات التفصيلية لمدن المحافظة.

كما تضمنت أعمال الجلسة موقف تحديث المواقع الالكترونية وتوثيق الصفحات الرسمية للجهات على شبكات التواصل، وبدء إجراءات إعادة تفعيل المجلس الإقليمي للصحة بالمحافظة بهدف توحيد الجهود وتحقيق الترابط بين جميع أجهزة الدولة المعنية والتكامل لدعم منظومة القطاع الصحي بالمحافظة وسرعة التعامل مع أي مواقف طارئة.



كما ناقشت الجلسة تخصيص مساحة لصالح مديرية الشئون الصحية بالأقصر لإنشاء مجمع محارق التخلص الآمن من النفايات الطبية، حيث وجه المحافظ بتشكيل لجنة تضم كافة الجهات المعنية لمعاينة واختيار الموقع المناسب.

كما تضمنت أعمال الجلسة الموافقة على المذكرة الواردة من مركز ومدينة أرمنت بخصوص تطوير شبكة الطرق بمركز ومدينة أرمنت.

كما تضمنت أعمال الجلسة استعراض آخر مستجدات المراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية وملفات التقنين والإزالات، واستعراض تطبيق قانون 150 لانتظار السيارات، حيث تم طرح المزايدة العلنية العامة لاستغلال وتشغيل عدد اربعة شوارع لانتظار المركبات داخل نطاق مدينة الاقصر لمدة ثلاث سنوات وذلك في مزاد علني تحدد له جلسة الاربعاء الموافق 22 / 3 / 2023م.

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