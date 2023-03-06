عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر يعتمد المخططات التفصيلية لمدينة إسنا ومدينة الطود

صدى البلد

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جلسة المجلس التنفيذي رقم 2 لعام 2023 بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب المحافظ، ومحمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام المحافظة، والدكتورة هدى المغربي السكرتير المساعد للمحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.
وتضمنت أعمال الجلسة الموافقة على اعتماد المخططات التفصيلية لمدينة إسنا ومدينة الطود، وبذلك يتم الإنتهاء من اعتماد كافة المخططات التفصيلية لمدن المحافظة.
كما تضمنت أعمال الجلسة موقف تحديث المواقع الالكترونية وتوثيق الصفحات الرسمية للجهات على شبكات التواصل، وبدء إجراءات إعادة تفعيل المجلس الإقليمي للصحة بالمحافظة بهدف توحيد الجهود وتحقيق الترابط بين جميع أجهزة الدولة المعنية والتكامل لدعم منظومة القطاع الصحي بالمحافظة وسرعة التعامل مع أي مواقف طارئة.

طلاب الأقصر "فرسان الإرادة" يحصدون 15 ميدالية في بارالمبياد الجامعات المصرية

ندوة تثقيفية في جامعة الأقصر عن "أسلوب مواجهة الشائعات وتوقعها"


كما ناقشت الجلسة تخصيص مساحة لصالح مديرية الشئون الصحية بالأقصر لإنشاء مجمع محارق التخلص الآمن من النفايات الطبية، حيث وجه المحافظ بتشكيل لجنة تضم كافة الجهات المعنية لمعاينة واختيار الموقع المناسب.
كما تضمنت أعمال الجلسة الموافقة على المذكرة الواردة من مركز ومدينة أرمنت بخصوص تطوير شبكة الطرق بمركز ومدينة أرمنت.
كما تضمنت أعمال الجلسة استعراض آخر مستجدات المراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية وملفات التقنين والإزالات، واستعراض تطبيق قانون 150 لانتظار السيارات، حيث تم طرح المزايدة العلنية العامة لاستغلال وتشغيل عدد اربعة شوارع لانتظار المركبات داخل نطاق مدينة الاقصر  لمدة ثلاث سنوات وذلك في مزاد علني تحدد له جلسة الاربعاء الموافق 22 / 3 / 2023م.

IMG-20230306-WA0026
IMG-20230306-WA0026
IMG-20230306-WA0027
IMG-20230306-WA0027
IMG-20230306-WA0024
IMG-20230306-WA0024
IMG-20230306-WA0022
IMG-20230306-WA0022
IMG-20230306-WA0021
IMG-20230306-WA0021
IMG-20230306-WA0025
IMG-20230306-WA0025
الأقصر محافظ الأقصر المجلس التنفيذى مدينة الأقصر المراكز التكنولوجية رئيس الإدارة المركزية المخططات التفصيلية اعتماد المخططات التفصيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

480 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

11 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

سقوط مدوي وفضيحة أخلاقية في صن داونز قبل مواجهة الأهلي

البانيه رخص 30 جنيهًا.. تراجع جديد بأسعار الدواجن والبيض بالمحلات الآن

شهادة الـ 18 %.. تنبيهات عاجلة للعملاء وكل ما تريد معرفته عن التجديد والاستحقاق

ليلة النصف من شعبان 2023.. الإفتاء: احذر 3 أفعال غدا تحرمك المغفرة

يقترب من الـ 2000 جنيه.. مفاجأة فى أسعار الذهب وخصوصا عيار 21

ليلة دخول السادات تل أبيب ومحاولة اغتيال مبارك| مضيف طائرة الرئاسة يفتح خزائن الأسرار

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب المؤجلة في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

كولر يجهز مفاجأة في مواجهة الأهلي والمقاولون

تعليمات متطرفة من بن غفير بشأن القدس خلال رمضان.. وفلسطين ترد

غدا.. قطع المياه 12 ساعة عن عدد من مناطق 6 أكتوبر

كسر في الضلع.. أميتاب باتشان يتعرض لإصابات بالغة أثناء تصوير فيلمه الجديد

بعد واقعة زوج مذيعة الطبخ.. النواب يتدخل لحظر حيازة كلاب البيتبول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

56 سنة وبدون عملية تجميل.. سلمى حايك تكشف سر ورثته عن جدتها لنضارة البشرة

شخصية مشهورة.. من أطلق على محمد علي كلاي ذلك الاسم؟

بعد وفاة طبيب القصر العيني.. أعراض خفية للأزمة القلبية

حدث في دولة عربية.. رجل يترك عروسه ليحتضن زوجته الأولى في حفل زفافه

فيديو

اتضرب عليا نار زمان..تصريحات يحيى الفخراني تحت قبة البرلمان

2000 جنيه ربحا في اليوم.. كيف أوقع الأمن بنصابين هوج بول؟

رقم صادم.. 13 ألف هزة أرضية في تركيا منذ زلزال 6 فبراير

حكاية فيديوهات بيع لحوم ممبار الحمير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

اﻟﻤﺰﻳﺪ