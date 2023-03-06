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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أسباب حمو النيل عند الأطفال وأسهل طريقة لعلاجه.. هاني الناظر يكشف التفاصيل

مرض حمو النيل
مرض حمو النيل

أكد الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، أنه لا أنصح علاج "حمو النيل" لدى الأطفال باستخدام "بودرة التلك"، ولكن أفضل استخدام "الكالامين"، لأنه لو تم استخدام "البودرة ستغلق مسام الجلد وستزيد من التهابات الجلد.

وقال هاني الناظر، خلال لقاء له لبرنامج “ًصباح الورد”، عبر فضائية “ten”، أن حمو النيل يظهر من آخر شهر يوليو، خاصة مع وقت فيضان النيل، وهو الوقت الذي تكون به درجة الحرارة والرطوبة عالية، مما يؤدي لزيادة العرق على الجلد، وتكون حمو النيل.

 الماء الساخن يسبب إحمرار الجلد

وتابع استشارى الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق،  أن الماء الدافئ يساعد على تمدد الأوعية الدموية، مؤكدا ان الماء الساخن يسبب إحمرار الجلد أما الماء البارد يعطي اللون الأبيض الجلد، لذا يفضل أن يتم الإستحمام في الشتاء بماء دافئ، وفي الصيف بماء بارد.

هاني الناظر علاج حمو النيل الاطفال العرق الأمراض الجلدية

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