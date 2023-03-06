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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حدث بمحكمة الأسرة|شاب للقاضي: أنا كنت ضامن القايمة بس ومش عاوز أتحبس

صدى البلد

واقعة غريبة شهدتها محكمة الأسرة بالإسكندرية، لشاب وجد نفسه مطالبا برد قائمة منقولات زوجية تتعلق بابن عمه.

 

القصة كما رواها الشاب محمد حمدان علي حسابه علي الفيس بوك  قائلا  "أخبرت القاضي بما حدث.. قلت.. أنا مضيت علي قائمة منقولات كان مكتوب إمضاء المستلم وجنبها إمضاء الضامن وتحت شوية مكتوب إمضاء الشاهد الأول وإمضاء الشاهد التاني". 

 

وتابع "أنا مضيت جنب (الضامن ) مش الشاهد الأول ولا التاني، هو أصلا مكانش في شهود وأنا ابن عم الزوج وساكن معاه في نفس البيت".

 

ويضيف قائلا "المشكلة، إن زوجته رفعت عليه استرداد المنقولات في محكمة الأسرة وهو أخد المنقولات ونقلها في مكان غير معلوم". 

وتابع، المصيبة الأكبر "شغل ابن عمي حر وملهوش عنوان محدد، بس هو نقل من مسكن الزوجية.. ومحدش عارف مكانه فين".

 وأضاف الشاب "أنا مش معايا فلوس أجيب قائمة  أو أسدد قيمة  المنقولات، وخايف أتسجن أو يحجزوا علي ممتلكاتي بعد ما حصلت علي حكم نهائي باسترداد القائمة".

 

وتابع الشاب "أنا عارف إن ابن عمي مش هيضرني.. بس أجيبه منين عشان يحضر قدام القاضي ويبرأني.. دي مشكلتي وعايز حل".

 

ماذا يقول القانون؟ 

المحامي عبد العزيز حسين عمار المتخصص في النزاعات الأسرية طمأن الشاب، مؤكدا أن الضامن مسئول مسئولية مدنية فقط ولا يحق للزوجة أو المطلقة مقاضاته جنائيا. 

 

وأضاف أنه في حالة مطالبة الزوجة للضامن برد قيمة منقولاتها، عليها أن ترفع بذلك أمر أداء إذا كانت شروطه متوافرة، والتي تشمل:

١-  أن يكون الحق المطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بذاته أو نوعه أو مقداره .

2- أن يكون الدين ثابتا بالكتابة كالكمبيالة والشيك.

3- أن يكون الدين حال الأداء أي قد حل ميعاد إستحقاقه.

 

وأكد المحامي أنه إذا لم تكن الشروط متوافرة، تستطيع الزوجة رفع دعوى مطالبة بقيمة قائمة المنقولات الزوجية من الضامن، وهو في هذه الحالة مطالبا بسداد قيمتها. 

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