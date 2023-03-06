عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

إحياء ليلة النصف من شعبان..أدركها بـ 3 أمور للغفران ورفع الأعمال قبل الفجر

الدعاء
الدعاء

إحياء ليلة النصف من شعبان .. تبدأ مع أذان المغرب ليوم الانثين 6 مارس 2023، 14 شعبان 1444هـ، ليلة النصف من شعبان، والتي تستمر بحسب دار الإفتاء المصرية حتى فجر الثلاثاء 7 مارس 2023، و15 من شهر شعبان 1444هـ.

أعمال لإحياء ليلة النصف من شعبان

وقد جاء في إحياء ليلة النصف من شعبان، أنه من الأمور المشروعة بحسب فتوى دار الإفتاء المصرية، ويقول الدكتور رمضان عبدالرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر:"نحن في ليلة الغفران، والعتق من النيران، علينا أن نحيي هذه الليلة بالصلاة، وقراءة القرآن، الدعاء، الاستغفار، التسبيح والصلاة على النبي".

وشدد: أكثروا فيها من التوبة والدعاء، مقسما الأعمال إلى ثلاثة أقسام:

1- أعمال تدخلك الجنة بغير حساب: سيدنا النبي قال إن من أمتى سبعون الفاً يدخلون الجنة بغير حساب، وهذا معناه أنهم عدد لا نهاية له، قد تكون واحداً منهم، صفاتهم أنهم لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون، أي لا يطلبون الرقية الشركية وليست الشرعية، وابعد عن الدجل والشعوذة.

2- أعمال تحرم وجهك على النار: الإخلاص في قول لا إله إلا الله، البكاء من خشية الله، المحافظة على صلاتي العصر والفجر في جماعة، صلاة 4 ركعات قبل الظهر، و4 بعد الظهر، الدفاع عن عرض أخيك.

3- أعمال تكون سبباً في غفران الذنوب: الصلاة على النبي، إسباغ الضوء.

الاحتفال بـ ليلة النصف من شعبان

قالت دار الإفتاء إن الاحتفالُ بِلَيْلَةِ النصف مِن شهر شعبان المبارك مشروعٌ على جهة الاستحباب، وقد رغَّبَ الشرع الشريف في إحيائها، واغتنام نفحاتها؛ بقيام ليلها وصوم نهارها؛ سعيًا لنيل فضلها وتحصيل ثوابها، وما ينزل فيها من الخيرات والبركات، وقد دَرَجَ على إحياء هذه الليلة والاحتفال بها المسلمون سلفًا وخلفًا عبر القرون من غير نكير.

وتابعت في فتوى لها: لا يؤثر في ثبوت فضل هذه الليلة ما يُثَار حولها من ادعاءات المتشددين القائلين بأنها بدعة، ولا يجوز الالتفات إلى مثل آرائهم الفاسدة؛ فإنها مردودة بالأحاديث المأثورة، وأقوال أئمة الأمة، وعملها المستقِر الثابت، وَما تقرر في قواعد الشرع أنَّ مَن عَلِم حجةٌ على مَنْ لم يعلم.

النصف من شعبان ليلة النصف من شعبان أعمال لإحياء ليلة النصف من شعبان الصلاة على النبي لا إله إلا الله الإخلاص دعاء ليلة النصف من شعبان 2023 دعاء ليلة النصف من شعبان ٢٠٢٣ الاحتفال بـ ليلة النصف من شعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فنان شهير يتعرض لحادث سير مروع ونقله للمستشفى.. تفاصيل

انزلي متصوتيش | ابن عمّ عامل المسجد ينقذ الممرضة من فضيحة أطفيح

480 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

في واقعة استشهاد رئيس مباحث بدر ومعاونه..النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات وتستعجل التحريات

رقم صادم.. تحذير عاجل من إدارة الكوارث التركية بشأن الهزات الارتدادية

الداخلية: تعديل رسوم استخراج جواز السفر الإلكتروني 2023

حدث في دولة عربية.. رجل يترك عروسه ليحتضن زوجته الأولى في حفل زفافه

العالم الهولندي يتحدى الجميع بتغريدة جديدة: الزلزال المدمر قادم وهذا دليلي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

علي جمعة: ليلة النصف من شعبان وجهنا الله فيها إلى البيت المحرم

النصف من شعبان وتحويل القبلة.. 3 أمور يغفلها الكثيرون عن هذه الليلة

دعاء ثاني الأيام البيض للرزق .. 6 كلمات مستجابة للصائمين

مواقيت الصلاة يوم الاثنين 6 مارس 2023 بالقاهرة والمحافظات

النشرة الدينية .. فضل ليلة النصف من شعبان.. وهذه الكلمات مأثورة عن النبي تزيل همك وتشرح صدرك

حكم إحياء ليلة النصف من شعبان.. اعرف رأي الفقهاء

علي جمعة: ترصد نفحات الله في ليلة النصف من شعبان بهذا الدعاء

ليلة النصف من شعبان 2023 .. فضل قيامها ودعائها وأجر من أدركها

ترشيحاتنا

لمساعدتها بمواجهة جارتها الشمالية.. كوريا الجنوبية تعلق شكواها ضد اليابان بمنظمة التجارة

بيان عاجل من الدفاع الروسية بشأن إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا

أكشن وإثارة.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل ضرب نار لياسمين عبد العزيز والعوضي

بيان عاجل من المفوضية الأوروبية بشأن تفجير نورد ستريم

«الصحة» تطلق 134 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية خلال شهر مارس الجاري

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرد على موقف من نتنياهو مهاجمة إيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور أثارت الجدل لـ نبيلة عبيد| شاهد

مكشوف وجريء.. إليسا تثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

السبب صادم.. شاهد لحظات اشتعال نيران فجأة في طائرة بأمريكا

تحذير هام.. الزغطة في هذه الحالة دليل على مرض خطير

فيديو

هذا دليلي .. الباحث الهولندي يتنبأ بحدوث زلزال مدمر قادم

6 شباب ناموا مصحيوش.. ماذا حدث داخل عقار بهرم سيتي في 6 أكتوبر؟

الفرخة الحشو بـ 30 جنيها.. تاجر بالزقازيق يحارب غلاء الدواجن

توقعاتي صحيحة.. الباحث الهولندي يتحدى أستاذا عراقيا في التنبؤ بالزلازل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ