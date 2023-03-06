إحياء ليلة النصف من شعبان..أدركها بـ 3 أمور للغفران ورفع الأعمال قبل الفجر

إحياء ليلة النصف من شعبان .. تبدأ مع أذان المغرب ليوم الانثين 6 مارس 2023، 14 شعبان 1444هـ، ليلة النصف من شعبان، والتي تستمر بحسب دار الإفتاء المصرية حتى فجر الثلاثاء 7 مارس 2023، و15 من شهر شعبان 1444هـ.

أعمال لإحياء ليلة النصف من شعبان

وقد جاء في إحياء ليلة النصف من شعبان، أنه من الأمور المشروعة بحسب فتوى دار الإفتاء المصرية، ويقول الدكتور رمضان عبدالرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر:"نحن في ليلة الغفران، والعتق من النيران، علينا أن نحيي هذه الليلة بالصلاة، وقراءة القرآن، الدعاء، الاستغفار، التسبيح والصلاة على النبي".

وشدد: أكثروا فيها من التوبة والدعاء، مقسما الأعمال إلى ثلاثة أقسام:

1- أعمال تدخلك الجنة بغير حساب: سيدنا النبي قال إن من أمتى سبعون الفاً يدخلون الجنة بغير حساب، وهذا معناه أنهم عدد لا نهاية له، قد تكون واحداً منهم، صفاتهم أنهم لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون، أي لا يطلبون الرقية الشركية وليست الشرعية، وابعد عن الدجل والشعوذة.

2- أعمال تحرم وجهك على النار: الإخلاص في قول لا إله إلا الله، البكاء من خشية الله، المحافظة على صلاتي العصر والفجر في جماعة، صلاة 4 ركعات قبل الظهر، و4 بعد الظهر، الدفاع عن عرض أخيك.

3- أعمال تكون سبباً في غفران الذنوب: الصلاة على النبي، إسباغ الضوء.

الاحتفال بـ ليلة النصف من شعبان

قالت دار الإفتاء إن الاحتفالُ بِلَيْلَةِ النصف مِن شهر شعبان المبارك مشروعٌ على جهة الاستحباب، وقد رغَّبَ الشرع الشريف في إحيائها، واغتنام نفحاتها؛ بقيام ليلها وصوم نهارها؛ سعيًا لنيل فضلها وتحصيل ثوابها، وما ينزل فيها من الخيرات والبركات، وقد دَرَجَ على إحياء هذه الليلة والاحتفال بها المسلمون سلفًا وخلفًا عبر القرون من غير نكير.

وتابعت في فتوى لها: لا يؤثر في ثبوت فضل هذه الليلة ما يُثَار حولها من ادعاءات المتشددين القائلين بأنها بدعة، ولا يجوز الالتفات إلى مثل آرائهم الفاسدة؛ فإنها مردودة بالأحاديث المأثورة، وأقوال أئمة الأمة، وعملها المستقِر الثابت، وَما تقرر في قواعد الشرع أنَّ مَن عَلِم حجةٌ على مَنْ لم يعلم.