تواصل إمداد العالم.. اعتراف صادم من عملاق الطاقة الأمريكية بشأن النفط الروسي

قال مايك ويرث، رئيس مجلس إدارة شركة النفط والغاز الأمريكية “شيفرون”، إن روسيا تواصل إمداد السوق العالمية بالنفط، على الرغم من التغيير في هيكل الأسعار.

وقال ويرث، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر CERAWeek للطاقة في هيوستن، تكساس: "لا تزال روسيا تزود الأسواق العالمية بالنفط بهيكل أسعار متغير".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن دانيال أوباجتيك، الرئيس التنفيذي لشركة تكرير النفط الرائدة في البلاد وتجارة التجزئة “أورلين”، أن بولندا ستطالب بتعويض من روسيا بسبب التوقف المستمر في إمدادات النفط الخام إلى مصافيها.

وأوضحت شركة “ترانسنفت” الروسية لخطوط الأنابيب المملوكة للدولة والتي تدير قسما من خط أنابيب النفط “دروجبا”، أنه في أواخر فبراير علقت موسكو إمدادات الخام بعد أن توقفت بولندا عن دفع ثمن التسليمات.

وأشار المتحدث باسم شركة “ترانسنفت” الروسية، إيجور ديمين، إلى أن “أوامر التوجيه مع مدفوعات الموارد والعبور المؤكدة لم تتم معالجتها”، وأنه “تم إجراء تغييرات تشغيلية على الجدول الزمني، باستثناء الإمدادات للمستهلكين البولنديين”.

وقال أوباجتيك: “توقف الروس عن ضخ النفط إلى بولندا ... لذلك سنتخذ الآن إجراءات قانونية ونطالب بمطالبات”، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.