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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يطيح بعدد كبير من المسئولين في جهاز الأمن الأوكراني.. ماذا يحدث؟

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

وقع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، سلسلة من المراسيم التي بموجبها أقال العديد من موظفي جهاز الأمن الأوكراني، ولا سيما نائب رئيس الجهاز أولكسندر ياكوشيف.

ووفقًا للمراسيم، أقال زيلينسكي، مدير جهاز الأمن الأوكراني في منطقة سومي، إدوارد فيدوروف، ومدير جهاز الأمن الأوكراني في منطقة زابوريجيا، بوريس بزروكي، ورئيس قسم حماية أسرار الدولة.

كما تمت إقالة، رئيس قسم الدعم الاقتصادي بجهاز الأمن الأوكراني، الكسندر بروفوتوروف، بالإضافة إلي نائب رئيس الجهاز أولكسندر ياكوشيف.

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وفي الوقت نفسه، عيّن زيلينسكي، أوليج كراسنوشابكا، مديرا للجهاز في منطقة سومي، وأوليج خراموف كرئيس لقسم حماية أسرار الدولة والترخيص في إدارة أمن الدولة.

الرئيس الأوكراني زيلينسكي جهاز الأمن الأوكراني

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