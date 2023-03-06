بالإسماعيلية.. انتشال جثة شخص سقط في حفرة أثناء التنقيب عن الآثار| صور

شهد مركز ابو صوير بمحافظة الإسماعيلية، حادثا مأسويا، اليوم الاثنين، بعد مصرع شخص إثر سقوط حفرة أثناء أعمال الحفر للتنقيب عن الآثار.

وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارا من اللواء هنري إبراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ، يفيد انتشال جثمان شخص سقط بحفرة نتيجة التنقيب عن آثار بمعرفة الحماية المدنية وبمشاركة معدات مجلس ومدينة أبو صوير والشرطة، ومتابعة من اللواء شريف بشارة الوزير المحافظ بإمكانيات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

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