عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالإسماعيلية.. انتشال جثة شخص سقط في حفرة أثناء التنقيب عن الآثار| صور

الحادث
الحادث

شهد مركز ابو صوير بمحافظة الإسماعيلية، حادثا مأسويا، اليوم الاثنين، بعد مصرع شخص إثر سقوط حفرة أثناء أعمال الحفر للتنقيب عن الآثار.

وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارا من اللواء هنري إبراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ، يفيد انتشال جثمان شخص سقط بحفرة نتيجة التنقيب عن آثار بمعرفة الحماية المدنية وبمشاركة معدات مجلس ومدينة أبو صوير والشرطة، ومتابعة من اللواء شريف بشارة  الوزير المحافظ بإمكانيات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

 

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

IMG-20230306-WA0073
IMG-20230306-WA0073
IMG-20230306-WA0072
IMG-20230306-WA0072
IMG-20230306-WA0074
IMG-20230306-WA0074
IMG-20230306-WA0071
IMG-20230306-WA0071
محافظة الاسماعيلية الاسماعيلية الحماية المدنية الشرطة تنقيب عن الآثار امن الاسماعيلية التنقيب عن الاثار مدير امن الاسماعيلية الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة الوطنية للطوارئ والسلامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انزلي متصوتيش | ابن عمّ عامل المسجد ينقذ الممرضة من فضيحة أطفيح

حدث في دولة عربية.. رجل يترك عروسه ليحتضن زوجته الأولى في حفل زفافه

الداخلية: تعديل رسوم استخراج جواز السفر الإلكتروني 2023

فنان شهير يتعرض لحادث سير مروع ونقله للمستشفى.. تفاصيل

في واقعة استشهاد رئيس مباحث بدر ومعاونه..النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات وتستعجل التحريات

العالم الهولندي يتحدى الجميع بتغريدة جديدة: الزلزال المدمر قادم وهذا دليلي.. تفاصيل

السعودية.. إعلان عاجل من المساحة الجيولوجية بشأن تعرض دول الخليج لزلازل مدمرة

خالد الغندور يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء صن داونز

موضوعات متعلقة

مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار بجبل الطويرات بقنا

الأرض تخرج كنوزها للعراقين.. اكتشاف حقول نفط وغاز في الأنبار

وفد متعدد الجنسيات يتفقد المحميات وزراعات الموز بالإسماعيلية

مصطفى بكري: نقل مفيد فوزي إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

شاهد الصور الأولى لحادث اشتعال سيارة بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

مصرع وإصابة 4 أشخاص في اشتعال سيارة بالإسماعيلية

وزير الزراعة التونسي: نعمل على تطوير استراتيجية مائية حتى عام 2050

حياة كريمة تطلق ثالث جلسات الحوار المجتمعى من أبو صوير بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

بعد زلزال 6 فبراير.. هل القادم مرعب لتركيا؟.. خبراء يجيبون

كسر الأرقام القياسية.. أحمد موسى عن محمد صلاح: أيقونة في الكرة العالمية|فيديو

جدول امتحانات منتصف الترم الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى العام بمدارس المتفوقين

بعد إشادة أنجيلينا جولي بها..الحاجة زبيدة: كان نفسي أقعد على تختة بالمدرسة

صدمة ما بعد الكارثة.. ناجون من زلزال تركيا استبدلوا منازلهم بالشارع

البانيه رخص 30 جنيه.. تراجع كبير في أسعار الدواجن |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور مفاجئ لـ نور ابنة أحمد الزاهر تثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

بالحجاب والعباية.. رانيا فريد شوقى تفاجئ الجمهور بإطلالة جديدة

لا تتجاهلها.. تناول هذه الفاكهة يحميك من فقدان البصر

ميسي يفاجأ فنانة عربية شهيرة وابنها بهدية غير متوقعة ..صور وفيديو

فيديو

البانيه رخص 30 جنيه.. تراجع كبير في أسعار الدواجن |شاهد

قبل 8 قرون.. كنز يثبت سيطرة المسلمين على ألمانيا/ ما قصته.. فيديو جراف

ميسي يفاجأ فنانة عربية شهيرة وابنها بهدية غير متوقعة ..صور وفيديو

بملامح غريبة.. أول تعليق من أحمد السقا بعد ظهوره فى الكبير اوى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ