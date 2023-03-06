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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قبل رمضان.. كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

بطاقة التموين
بطاقة التموين

يستعرض “صدى البلد”، قبل دخول شهر رمضان، كيفية إضافة المواليد والتعديل علي بطاقة التموين؛لضمان وصول الدعم الكافي للمستحقين، والمساهمة في المستلزمات الرمضانية.

يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية إضافة وتعديل المواليد علي بطاقة التموين لعام 2023، للاستفادة من الدعم المقدم من الوزارة، لدعم الأسر الأكثر احتياجا، لمواجهة حالة الغلاء بالأسواق.

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2023

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إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

اختر إضافة أفراد أسرتي.

 قم بكتابة اسم الابن أو الابنة المراد إضافته.

يجب إدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة.

 كتابة صلة القرابة ابن أوابنة.

 اختيار الصفة ضم أبناء.

 اختر كلمة إضافة.

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2023

من خلال اتباع الطرق التاليه:-

التسجيل على موقع بوابة مصر الرقمية.

تسجيل سجل حساب جديد.

كتابة الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين.

كتابة الاسم الأول للأم.

الضغط على خدمات التموين.

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شروط اضافه المواليد علي بطاقة التموين

الشروط تتضمن الاتي:-

 انخفاض المعاش الشهري عن 2500 جنيه 

 إضافة مواليد العمالة غير المنتظمة 

المرأه المعيلة 

الأرملة

أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي

الاضافة بحد أقصى فردين

الدخل الشهري أقل من 3 آلاف جنيه

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2023

إضافة المواليد على بطاقات التموين اونلاين

من خلال الرابط على موقع بوابة مصر الرقمية

الحد الأقصى لبطاقة التموين 4 أفراد شاملين الزوج والزوجة.

يمكن إضافة فرد آخر في البطاقة التموينية شرط أن تكون من الأسرة الأولى بالرعاية

 وأن يكون البطاقة مسجل بها 3 أفراد فقط.

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

اختر إضافة أفراد أسرتي.

 قم بكتابة اسم الابن أو الابنة المراد إضافته.

يجب إدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة.

 كتابة صلة القرابة ابن أوابنة.

 اختيار الصفة ضم أبناء.

 اختر كلمة إضافة.

خطوات إضافة المواليد الجدد

من خلال اتباع الطرق التاليه:-

التسجيل على موقع بوابة مصر الرقمية.

تسجيل سجل حساب جديد.

كتابة الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين.

كتابة الاسم الأول للأم.

الضغط على خدمات التموين.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين اضافة وتعديل المواليد موقع بوابة مصر الرقمية تعديل المواليد شروط اضافة المواليد المحذوفين من بطاقات التموين رفع الحد الأدنى إضافة المواليد على بطاقة التموين

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