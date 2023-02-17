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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

3 إيصالات وضمان سنة.. إجراءات جديدة من الحكومة لأصحاب بطاقات التموين

بطاقة التموين
بطاقة التموين

إجراءات جديدة تنتظر أصحاب بطاقات التموين بعد قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تكلفة إصدار البطاقات وإيصال صرف الخبز على الماكينات.

جاء قرار وزير التموين بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945م والخاص بشئون التموين وتعديلاته.

وكذا الإطلاع على القرار الوزارى رقم 212 لسنة 2014م بشأن وضع ضوابط التعامل بالبطاقات التموينية الذكية وتنظيم عمل البدالين التموينيين وشركات الجملة.

تكلفة إصدار بطاقات التموين

تنص المادة الأولى من القرار، على أن تكلفة إصدار بطاقة بدل تالف 10 جنيهات للبطاقة التي تتلف بعد سنة من تاريخ إصدارها مع منحها فترة ضمان سنة من تاريخ إصدارها.

تكلفة إصدار (بطاقة جديدة أو فصل اجتماعي أو بدل فاقد) مبلغ 50 جنيهًا مع إعطائها فترة ضمان سنة من تاريخ إصدارها.

وتتحمل الشركة تكلفة البطاقات التي تتلف قبل سنة من تاريخ إصدارها، على أن يقوم المواطن بتسليم البطاقة التالفة إلى مكتب التموين قبل استخراجه البطاقة الجديدة.

ويقوم مكتب التموين بتخريم البطاقة المسلمة له وإرسالها إلى المديرية التابعة لها حتى يتم إرسالها إلى مركز معلومات الوزارة لإعدامها نهائيا.

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المصيلحي يصدر قرارا جديدا بشأن تكلفة إصدار بطاقات التموين

3 إيصالات لصرف الخبز

فيما نصت المادة الثانية، على أن يتم تعديل نظام طباعة الإيصالات الدالة على صرف الخبز ويكتفي بطباعة ثلاثة إيصالات لصرف لخبز شهريًا طبقًا للآتي:

1- طباعة إيصال أول الشهر.
2- طباعة إيصال منتصف الشهر.
3- طباعة إيصال يوم 27 في الشهر .

متى يتم تنفيذ قرار التموين الجديد؟

وأخيرا نصت المادة الثالثة، على أن يسري هذا التوجيه اعتبارًا من تاريخ صدوره، حيث أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، القرار أمس الخميس.

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